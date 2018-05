Naturfreibad Winterlingen startet mit neuen Tarifen in die Saison

Das Naturfreibad Winterlingen startet in die neue Saison. Von Anfang Juni bis Ende August können Badegäste wieder die rund 10 000 Quadratmeter große Wasserfläche durchschwimmen, plantschen und rutschen. Zeitgleich geht das Hallenbad bis Mitte September in die Sommerpause. Der Start in die Freiluftsaison wird in diesem Jahr allerdings von Tarifanpassungen begleitet. Das hatte es in Süddeutschlands größtem Naturfreibad schon lange nicht mehr gegeben.

Die letzte Entgeltfestlegung liegt schon acht Jahre zurück. Inzwischen kassiert ein Automat den Eintritt ins Naturfreibad von den Badegästen. Die Wahl des passenden Tarifs stellte diese in den vergangenen Jahren aber manches Mal vor eine echte Herausforderung, sodass der Gemeinderat nun tätig wurde. In Zukunft gelten für Einzel- und Dauerkarten nur noch je drei Tarife. Kombikarten für Frei- und Hallenbad sind weiterhin erhältlich.

Die Bürgervertreter schufen in ihrer Sitzung Klarheit für die Zukunft. Bisher zahlten Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 2,50 Euro für die Einzelkarte und 20,00 Euro für die Dauerkarte. Kinder ab sechs Jahren einen, beziehungsweise 12,50 Euro, Familien mit eigenen Kindern fünf Euro oder 40 Euro für die Dauerkarte. 1,50 Euro wurden Studierenden, Auszubildenden, Arbeitssuchenden und Menschen mit Behinderung ab 50 Prozent berechnet. Inhaber des Landesfamilienpasses erhielten 50 Prozent Rabatt und ab 17 Uhr wurde als Feierabendtarif ein Euro weniger abgezogen.

Verwaltung schlägt vor, Sondertarife zu streichen

Der Vorschlag der Verwaltung lautete nun, diese Sondertarife wegzustreichen. Ab 16 Jahren sollten Badegäste 2,50 Euro pro Einzelkarte und 25 Euro für die Dauerkarte zahlen, Kinder ab Sechs einen Euro oder 10 Euro für die Dauerkarte, Familien fünf Euro pro Eintritt oder 40 Euro Dauerkartentarif. In der Diskussion warf Karlheinz Baumann ein, die soziale Komponente sei mit diesen Tarifen nicht mehr vorhanden und das sei bedauerlich. Bürgermeister Michael Maier entgegnete, im Vergleich zu anderen Bädern sei Winterlingen konkurrenzlos günstig. „Deshalb ist es nicht nötig, hier gesondert Studenten, Auszubildende, Rentner und andere mit einem gesonderten Tarif aufzunehmen.“

Baumann stellte einen Antrag: „Eintritte für Behinderte ab 50 Prozent, Schüler, Azubis und Studenten sollen wie für Kinder zwischen 6 und 16 mit 1,50 Euro berechnet werden; die Dauerkarte statt 10 Euro 15 Euro kosten.“ Für diesen Vorschlag stimmten vier Ratsmitglieder, neun sprachen sich dagegen aus, drei enthielten sich. Der unveränderte Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde mit 15 Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

Die Kombikarten für Hallen- und Naturfreibad, gültig zwischen Januar und Dezember des jeweiligen Jahres, kostet für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren 50 Euro, für Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahren 90 Euro. Familien werden mit 120 Euro zur Kasse gebeten. Die Karte gilt dann für maximal zwei Erwachsene mit beliebig vielen eigenen Kindern bis 16 Jahre. Weitere Ermäßigungen sind nicht vorgesehen.