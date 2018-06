Nach Abbiegefehler entsteht hoher Schaden

Ein 32 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch um 6.40 Uhr von der Kreisstraße 7174 in Richtung der Bundesstraße 463 abgebogen und hat ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem VW Golf aus Richtung Benzingen an die Einmündung heran. Als er nach links zur Bundesstaße hin abbog, so die Polizei, übersah er einen aus Richtung Winterlingen kommenden VW Caddy und stieß mit ihm zusammen. Der Unfallverursacher verletzte sich bei der Kollision leicht. An dem VW Caddy entstand Sachschaden im Wert von 8000 Euro, am VW Golf von 1000 Euro.