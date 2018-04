Motorradfahrer schlägt Autofahrer ins Gesicht

Auf dem Gelände einer Winterlinger Autowerkstatt hat ein 25-jähriger Motorradfahrer einem im Auto sitzenden Mann einen Faustschlag verpasst. Der Mann erlitt Schwellungen und seine Brille ging zu Bruch.

Der Aktion vorausgegangen war, den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge, ein Überholmanöver auf der B463, kurz hinter dem Nollhof. Dort wollte der Fahrer eines VW-Busses zwei Motorräder überholen. Als er auf Höhe des vorderen Motorrades fuhr, beschleunigte dessen Fahrer. Der 60-Jährige brach sein Überholmanöver wieder ab und scherte hinter dem Motorrad ein. „Was den Biker nun derart in Rage brachte, dass er dem VW-Fahrer letztendlich einen Faustschlag verpasste, muss erst noch abschließend geklärt werden“, so die Polizei. Den Ermittlungen zufolge jedenfalls bremste der Motorradfahrer den 60-Jährigen auf der Bundesstraße aus, um ihn zur Rede zu stellen. „Dem Autofahrer schwante nichts Gutes, weshalb er an dem Motorrad vorbeifuhr“, sagt die Polizei. Der Motorradfahrer verfolgte den VW-Bus jedoch und stellte ihn letztendlich in Winterlingen. Auf dem Gelände der Kfz-Werkstatt soll es dann zu einer wortreichen Auseinandersetzung gekommen sein, an deren Ende der 25 Jahre alte Biker dem im Auto sitzenden Fahrer einen Faustschlag verpasste. „Die dadurch entstandenen, wenn auch leichten Verletzungen waren nicht zu übersehen“, teilt die Polizei mit. Auch die mehr als 1000 Euro teure Brille des Angegriffenen sei zu Bruch gegangen.

Der Polizeiposten Winterlingen hat Ermittlungen wegen Nötigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.