Michael Maier bleibt Bürgermeister in Winterlingen

Von Schwäbische Zeitung

Jennifer Seifert löst Anahita Rehbein ab. Die 23-jährige Industriekauffrau aus Hilzingen bei Singen ist die Schönste am See.

Die Wahl fand im großen Saal der Inselhalle in Lindau statt. 21 Frauen präsentierten sich in Abendkleidern und Bademode auf dem Laufsteg. Anahita Rehbein, die mittlerweile Miss Germany ist, Schauspieler Bernd Herzsprung, Schönheitschirurg Werner Mang und Sängerin Anita Hofmann saßen in der Jury.

Aber auch das Publikum durfte mitbestimmen.