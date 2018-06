Lehrerkollegium krönt die neue Rektorin

Brigitte Schmid-Glowiak , die Nachfolgerin des langjährigen Winterlinger Realschulrektors Gustav Kleiner ist durch ihr neues Lehrerkollegium zur Erheiterung ihrer Gäste buchstäblich inthronisiert worden. In einer netten Inszenierung verliehen sie der Schottlandliebhaberin die „Königswürde“ der Realschule Winterlingen in Form eines weinrotem Samtumhangs, mit Zepter, Reichsapfel und natürlich einer Krone.

Dass dabei auch ein Dudelsackspiper aufspielte, war schon fast selbstverständlich. Die so Geehrte war sprachlos vor so viel Einfallsreichtum ihres Kollegiums und musste um Fassung ringen. „Auf zu neuen Ufern“ hätten ihr ihre ehemaligen Kollegen der Realschule Gammertingen, an der sie 37 Jahre lang tätig war, auf die Abschiedskarte geschrieben. Der Weggang sei ihr schwergefallen, doch der Wechsel nach Winterlingen bringe sie auch zurück zu ihren Wurzeln, denn hier habe sie ihre Kindheit verbracht.

Schulrätin nimmt offizielle Einsetzung vor

Zuvor jedoch hatte Schmid-Glowiak die offizielle Einsetzung als neue Realschulrektorin durch Schulrätin Eleonore Wiehl erfahren. Diese stellte Brigitte Schmid-Glowiak, die ihr eigenes Schülerleben in Sigmaringen verbrachte und dort auch ihr Abitur gemacht hatte, als Frau vor, die den hohen Anforderungen einer Führungsperson gerecht wird. Augenzwinkernd zitierte Wiehl, was ein Fachmann vor einiger Zeit solchen Menschen zuschrieb: „Die Würde eines Erzbischofs, die Selbstlosigkeit eines Missionars, die Beharrlichkeit eines Steuerbeamten, die Genialität eines Nobelpreisträgers, den Takt eines Botschafters und natürlich das dicke Fell eines Nilfperds.“ Das seien zwar hohe Ansprüche, aber angesichts des Aufgabenspektrums, insbesondere des Umgangs mit Menschen aller Art wie Schülern, Eltern, Lehrern, Vorgesetzten, Amtsträgern, Bildungspartnern und anderen, „ist das gar nicht so weit hergeholt“.

Wiehl beschrieb Schmid-Glowiak, die übrigens als erste Frau die Leitung der Winterlinger Realschule ausüben wird, als „enorm engagierte Arbeiterin in ihren Eigenschaften als Mentorin, Fachbereichsleiterin oder Konrektorin an der Realschule Gammertingen“. Darüber hinaus war sie für das damalige Schulamt Sigmaringen als Fortbildnerin und Fachberaterin HTW, später „Mensch und Umwelt“ sowie als pädagogische Beraterin mit dem Profilbereich Realschule viele Jahre tätig. Doch nicht nur auf Schulamtsebene sei sie unterwegs gewesen. Sowohl für das frühere Oberschulamt als auch jetzt für die Abteilung Schule und Bildung beim Regierungspräsidium reichten und reichen ihre vielfältigen Aktivitäten.

Bürgermeister Michael Maier schenkte der „ersten Frau an unserer Schule“ dann auch eine Karte für das Theater „Frauenpower“, denn „das trifft bei Ihnen den Nagel auf den Kopf“. Power würde sie und die Gemeinde Winterlingen auch brauchen, denn auf der Agenda ganz oben stehe der Umbau der Schule zum Ganztagesbetrieb, was einige Herausforderungen mit sich bringen werde. Damit sie immer weiß, wo es langgeht und nie den Weitblick verliert, schenkten ihr die Lehrer einen Kompass und ein Fernglas. Martina Abt und Michaela Reiß vom Elternbeirat hießen die Rektorin ebenso herzlich willkommen wie die Schülersprecherin Anna Burkart.