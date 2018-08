Hautfarbe und Trikotfarbe spielen bei diesem Team keine Rolle

Gefühlte 30 Grad hat es am Mittwochabend um kurz nach sieben Uhr auf dem Fußballplatz als es losgeht: Die Kicker des Winterlinger „Sportkreis“ versammeln sich zum Spiel. „Salam alaikum, kaifa haluk“ grüßen deutsche Spieler auf Arabisch, „Hi, wie geht´s?“ antworten arabische Flüchtlinge auf Deutsch. Bis vor einigen Jahren bestand der Winterlinger Sportkreis, der sich über die Evangelische Kirchengemeinde organisiert, fast komplett aus Kickern, die bereits in der x-ten Generation in der Region leben. Doch seit der gestiegenen Zuwanderung um die Jahre 2015/2016 ist die Gruppe internationaler geworden. Zur Zufriedenheit aller, wie die Fußballer heute sagen.

Das zeigt sich auch auf dem Platz. Schon beim Warmmachen wird viel zusammen gelacht. Beim Spiel klatschen die Teams respektvoll, egal wer ein Tor schießt. „Gooooooal“ schallt es über den Platz. Der Ausruf ist in den verschiedensten Sprachen bekannt.

Einst fing alles damit an, dass Pfarrer Ernst Nestele und sein Kollege Philippus Maier aus Albstadt-Onstmettingen ein paar wenige Flüchtlinge mit in den „Kick“ am Mittwochabend brachten. Die beiden Geistlichen betreuen das Training nicht nur, sie tauschen selbst regelmäßig den Talar gegen Stollenschuhe. Dass er „als Oldie mitspielen darf“, darüber freue er sich, sagt Pfarrer Philippus Maier. In den Anfängen war das aber auch nötig, denn bis vor einigen Jahren fehlte es immer wieder an Mitspielern. Nachwuchsmangel, Landflucht. Den Sportkreis plagten die gleichen Sorgen wie so viele andere Sportgruppen im ländlichen Raum.

Dann kamen die neuen Mitspieler hinzu. Auf ein paar wenige Flüchtlinge, die einfach mal neugierig zum Fußball mitkamen, folgten viele Afghanen, Somalier und Syrer, die mittlerweile regelmäßig oder ab und an mit von der Partie sind. Aus den „Fremden“, die sich anfangs noch mit Gesten verständigten, wurden Teammitglieder und Freunde. Selbst während der Handwerkerferien Anfang August hat der Sportkreis heute genügend Personen für ein zweistündiges „Match“ auf dem Rasen.

„Es gefällt mir super hier!“, ruft der 17-jährige Karim aus Winterlingen über das Feld. Sein Cousin Abdul wurde mit seiner Familie am anderen Ende Deutschlands in Kiel untergebracht. In den Ferien ist der 15-Jährige zu Besuch bei seinen Verwandten im Schwabenland und spielt ebenfalls mit: „Ich mag Fußball nicht so, aber mit dieser Gruppe macht es sogar mir Spaß“, sagt er. Auch Jamaal (18), aus Somalia stammend, mag es, „mit diesem Team zusammenzuspielen“. Sein Mitbewohner hatte ihn mitgebracht. Dieser wiederum hatte über andere Flüchtlinge von der Gruppe erfahren. So kam es dazu, dass immer mehr „Neulinge“ zur Gruppe hinzustießen und oft „Altgediente“, etwa aufgrund von Wegzug, ersetzten oder das Team vergrößerten. Aber auch hiesig Geborene, bunt gemischt aus allen sozialen Schichten, Berufs- und Altersgruppen, finden ihren Platz im Team, was der Gruppe besonders wichtig ist. In diesem Team sei jeder (ab Konfirmandenalter, aber „natürlich unabhängig von der Konfession“) willkommen.

„Das Kicken hier macht Bock, weil jeder mitspielen kann, egal wie gut er ist“, erklärt Jonathan (21). Er gehört schon seit vielen Jahren zum festen Stamm der Gruppe und findet es wichtig, dass Flüchtlinge Teil der Gruppe sind, „da sie so Deutsche kennenlernen und integriert werden“. Für den Schichtarbeiter ist die Gruppe „ein guter Ausgleich zum Alltag“. Außerdem mache ihm das Kicken Spaß „und man trifft Kumpels“. Einer dieser Kumpels ist der 28-jährige Simon aus Albstadt. Er hebt besonders die Gemeinschaft in der Gruppe hervor: „Es sind gute Beziehungen entstanden. Dass wir danach noch einen christlichen Impuls hören und beten, freut mich.“ Der 19-jährige Joasch findet, dass im „Sportkreis“ „die Teamfähigkeit gesteigert“ werde. „Außerdem sind die Leute nett. Man kommt mit jedem klar und es macht mega Spaß.“

Dem Afghanen Mustafa geht es genauso. Er freut sich darüber, Teil der Sportgruppe zu sein. „Ich bin glücklich, durch die Fußballgruppe und allgemein in Winterlingen gute Freunde gefunden zu haben“, sagt der 25-jährige. Bereits seit drei Jahren ist Mustafa in Deutschland und würde gerne einen Sprachkurs besuchen und arbeiten. Doch das darf er nach derzeitigem Stand im Asylverfahren nicht. Vorerst ist er zum Nichtstun verdammt. Deutsch hat er sich teilweise selbst beigebracht, sodass es zumindest zur Verständigung im Alltag ausreicht. Die Begegnung mit anderen Menschen ist für ihn unverzichtbar, um auch mental in Deutschland anzukommen. „Ich mag die deutsche Kultur“, sagt er. Und natürlich auch das gemeinsame Fußballspielen.

Nach Ende des Trainings gibt es noch „shake-hands“ bei beiden Mannschaften. Ein Flüchtling ruft „Ciao, bass auf dich auf“. Auch der Dialekt hat die neuen Winterlinger Nachbarn bereits geprägt.