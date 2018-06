Fridi Miller: „Ich bin keine Spaßkandidatin“

Bei der Bürgermeisterwahl in Winterlingen tritt auch die Sindelfingerin Friedhild Miller an. Die 48-jährige Familienhelferin kandidiert in vielen Orten für Kommunalämter. Ihre Bewerbung ging am Mittwoch, 9. Mai, im Winterlinger Rathaus ein. Die Redaktion wollte von ihr die Beweggründe und ihre Vorstellungen für die Albgemeinde wissen. Nachfolgend ihre Antworten auf unseren Fragenkatalog:

Was fasziniert Sie am Amt des Bürgermeisters?

Friedhild Miller: Dass ich die Möglichkeit habe, zum Wohle aller Bürger Entscheidungen zu treffen. Gemäß Gemeindeordnung Paragraf 43, Absatz 4 kann ich bei eiligen Entscheidungen auch ohne den Gemeinderat zum Wohle der Bürger, und damit meine ich auch zum Wohle von Kindern und Jugendlichen, entscheiden.

Was mögen und schätzen Sie besonders an Winterlingen?

Im Augenblick noch gar nichts, weil es in Winterlingen keine Demokratie gibt. Wenn acht Gemeinderäte für eine Kandidatenvorstellung stimmen, acht dagegen und der stellvertretende Bürgermeister Roland Heck erklärt, dass es bisher immer Kandidatenvorstellungen vor Bürgermeisterwahlen gegeben hat, ist es schon seltsam. Ich bin schon zu sehr vielen Bewerbervorstellungen erschienen. Denn ich bin keine Spaßkandidatin, wie oft fälschlicherweise behauptet wird.

Warum wären Sie die bessere Bürgermeisterin? Was meinen Sie, was Sie für den Job qualifiziert?

Weil es mir um die Menschen und nicht um den Profit geht. Mein Motto lautet: FRiDi unabhängig unbestechlich ehrlich bürgernah. Ich würde den Bürgerhaushalt oder Bürgerentscheide einführen, damit Klüngelei hinter verschlossenen Türen keine Chance hat und Transparenz im Rathaus herrscht.

Sollten Sie bei der Wahl am Sonntag, 17. Juni, gewählt werden was sind die wichtigen Schwerpunkte, die Sie in den nächsten Jahren setzen wollen?

Definitiv der Bürgerhaushalt. Ein Bürgerhaushalt wäre für mich wahre Demokratie. Denn es geht um die Wünsche und Belange der Bürger, vor allem um die Zukunft unserer Kinder, und nicht darum, was zum Wohle einiger Reichen in Winterlingen mutmaßlich passiert.