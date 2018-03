Feuerwehr Winterlingen hat 2017 viel zu tun

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Winterlingen. Zu 40 Einsätzen wurden sie 2017 gerufen. Bei der Hauptversammlung blickten sie jetzt darauf zurück. 17 Feuerwehrmitglieder durften sich zudem über eine Beförderung freuen.

Lobenswert sei die Zusammenarbeit mit den Einsatzabteilungen Benzingen, Harthausen und Winterlingen sowie mit den benachbarten Feuerwehren Straßberg und Bitz verlaufen. Darüber freute sich Kommandant Heinz Rieber. Ein wenig Bedenken äußerte er hinsichtlich der Nachwuchsgewinnung. Dieses Problem habe die Wehr bereits vor fast 30 Jahren erkannt. Eine Jugendfeuerwehr und eine Kindergruppe sollen junge Menschen an die Feuerwehrarbeit heranführen.

Im vergangenen Jahr zählte die Jugendgruppe, die Markus Stauß leitet, 45 Jugendliche, davon 16 Mädchen, was einen Zuwachs von 50 Prozent bedeute. Zudem gibt es eine Kindergruppe mit 20 Kindern und 10 Betreuern. Stauß verwies bei seinen Ausführungen auf das 30-jährige Bestehen der Jugendgruppe. Auf eine Feier im Rahmen des Jubiläums wurde verzichtet, um im Gegenzug zusammen mit den Kindern und Jugendlichen ein Wochenende im örtlichen Gerätehaus verbringen zu können.

Insgesamt zählt die Freiwillige Feuerwehr Winterlingen 103 Mitglieder in allen Bereichen. Damit sehen sich die Engagierten gut aufgestellt. Um in der Zukunft weiterhin eine gut ausgerüstete Feuerwehr zu haben, werden immer wieder größere Anschaffungen für die Wehr notwendig sein, so Kommandant Heinz Rieber.

Engagierte Einsatzabteilungen

Über seine schlagkräftige Truppe mit 26 aktiven Mitgliedern informierte Kevin Sieber, der Kommandant der Einsatzabteilung Benzingen. Seine Mannschaft wurde im vergangenen Jahr zu fünf Einsätzen gerufen und hielt 17 Übungsdienste ab. Darunter ein Übungsdienst mit Menschenrettung. Weiterhin wurden verschiedene Investitionen getätigt, wie die Anschaffung einer Wärmebildkamera, eines Schlauchwickelwagens oder Beschaffungen im Bereich des Atemschutzes.

Im Tätigkeitsbericht des Kommandanten Bernd Schley über die Einsatzabteilung Harthausen war zu hören, dass seine Wehr aus 29 aktiven Mitgliedern besteht. Sie führte 16 Übungsdienste durch und bewältigte acht Einsätze. Hierzu zählten auch zwei Brände im Ort: an der Hauptstraße und am Lerchenweg. Gemeinsam mit der Gesamtwehr Winterlingen wurde in Harthausen bei dem Unternehmen Oelkuch eine Hauptübung durchgeführt, bei der die Zusammenarbeit aller Abteilungen hervorragend geklappt habe. Über eine ebenso hervorragende Zusammenarbeit mit den Kameraden berichtete Michael Rieber, Kommandant der 47 aktiven Mitglieder umfassenden Einsatzabteilung Winterlingen. In seiner Abteilung wurden 26 Einsätze gefahren und 18 Übungsdienste abgehalten. Des Weiteren berichtete er, dass im Bereich der Fahrzeuge nicht gespart und bei der Ausrüstung einiges ergänzt wurde. Schließlich bildeten Lehrgänge und Seminare einen Bestandteil des vergangenen Jahres, so Rieber.

Ehe Bürgermeister Michael Maier die Entlastung des Kommandos der Wehr vornahm, dankte er der Feuerwehr für die geleistete Arbeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bürgermeister befördertMitglieder

Neben diesen Dankesworten nahm Maier an diesem Abend auch die Beförderung von 17 Feuerwehrmitgliedern vor: Zum Feuerwehrmann wurden Denise Stauß, Patrick Winkler, Christian Schley, Benedikt Kromer und Jonas Schreiber befördert. Daniel Single, Volker Single, Andreas Geschwind, Linda Single, Jan Leibinger, Martin Metzger, Martina Rieber, Christian Blickle und Benjamin Kromer wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Löschmeister wurde Markus Bodenmüller. Zum Oberlöschmeister wurde Alexander Maier und zum Brandmeister wurde Kevin Sieber befördert.

Besondere Auszeichnungen gibt es in der Wehr zudem für langjährige Mitglieder. Diese Ehrungen nahm Armin Russ in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes vor: Für 20 Jahre Zugehörigkeit zur Wehr wurden Daniel Single, Volker Single und Guiseppe Zammuto geehrt. Stefan Fischer, Alexander Kromer, Gisbert Kromer und Stefan Schneider wurden für 25 Jahre geehrt. Schließlich wurden Markus Koch, Ralf Maier, Michael Pfeffer, Rainer Pfersich, Alexander Stauß und Stefan Kromer für stolze 30 Jahre geehrt.