Familiendrama: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Ein mutmaßliches Familiendrama hat die kleine Stadt Winterlingen auf der Alb zu Ostern erschüttert. Eine Frau war in ihrer Wohnung mit mehreren Schusswunden getötet worden. Jetzt wird der Ehemann der 41-Jährigen wegen Mordes angeklagt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hechingen am Mittwoch mit.

Am Ostersonntag soll der Familienvater nach Angaben der Polizei mit einer halbautomatischen Kurzwaffe mehrere Schüsse auf seine Frau abgegeben haben. Die 41-Jährige erlag ihren Verletzungen. Auch eine 17-jährige Tochter wurde leicht verletzt. Der Familienvater hatte sich widerstandslos in der Wohnung festnehmen lassen. Am Ostermontag war er einem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl wegen Mordes erlassen hatte. Seitdem befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Bei dem jetzt Angeklagten handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen mit serbischen Wurzeln, seine getötete Ehefrau ist kosovarischer Abstammung. Der 48-Jährige muss sich jetzt vor dem Schwurgericht des Landgerichts Hechingen wegen Mordes und und des vorsätzlichen unerlaubten Führens der Waffe verantworten.

Mehr entdecken: Diese Mordfälle bewegten die Region

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)