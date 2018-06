Fahrer überholt Polizei mit hoher Geschwindigkeit

Ein 26-jähriger Autofahrer nicht damit gerechnet, dass die Polizei mit einem zivilen Videofahrzeug vor ihm her fährt. Mit hoher Geschwindigkeit hat er sich am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der B 463 zwischen Winterlingen und der Kreisgrenze Sigmaringen dem Polizeifahrzeug von hinten genähert, überholte es und behinderte dabei den Gegenverkehr. Nach weiteren erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen des Mannes gelang es den Polizisten, den Autofahrer anzuhalten. Als sie bei der Überprüfung des Fahrers Anzeichen von Drogeneinwirkung feststellten, veranlassten sie bei dem 26-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt. Der Mann räumte gegenüber den Beamten ein, an den Vortagen Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben.