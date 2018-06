Ein pfiffiger Zehnjähriger spielt den kleinen Kerl souverän

Die Theaterknirpse der Winterlinger Kleinkunstbühne haben das Stück „Der kleine Kerl vom anderen Stern“ aufgeführt. Die Premiere war ausverkauft, und die Botschaft des Stücks sprach Jung und Alt an: Mut, Vertrauen in das Fremde, Hilfsbereitschaft und Wille zur Verständigung.

Es ist beeindruckend, wie viel Text sich selbst Vorschulkinder schon merken können und wie erfrischend frei und ohne Hemmungen sie sich auf der Bühne bewegen. Lampenfieber bei der Premiere? Nicht beim Hauptdarsteller Paul Briese aus Bitz, der schon im vergangenen Jahr beim Weihnachtsstück im K3 als Rabe Jakob überzeugte. Erst seit zwei Jahren bei den Theaterknirpsen dabei, hat sich der pfiffige Zehnjährige zu einem richtigen kleinen Star gemausert. Souverän wie ein alter Hase schlüpft er in die Rolle des kleinen Außerirdischen, der auf der Erde notlanden musste und sein Raumschiff verloren hat.

Eine Augenweide ist der blaue Held mit seinem grünen Schopf und dem langen Schwanz. Aber er findet sich nicht zurecht auf der Erde. Da ist es schön, wenn man Hilfe bekommt. Die schrullige Affenbande im Urwald, Fische im Meer und nicht zuletzt die schwatzhaften Papageien am Strand helfen ihm bei seiner Suche. Leider wissen sie alle nicht so recht, wie denn sein Raumschiff wirklich aussieht, und so dauert es eine ganze Weile, bis es der Kleine mit Hilfe der freundlichen Geier endlich findet, auftankt und wieder nach Hause fliegen kann.

Viele Rollen mussten doppelt besetzt werden – eine große Herausforderung für die Theaterknirpse zwischen fünf und zehn Jahren. Doch die Begeisterung war allen Akteuren ins Gesicht geschrieben. Sie tanzten, sangen und schauspielerten gemeinsam auf der Bühne. Zwischen den Dialogen gab es passende Lieder zu den Szenen, gefühlvoll von Detlef Siber am Klavier untermalt.

So bunt und lebendig wie das Musical selbst sind die fantasievollen Kostüme aus der privaten Schneiderstube von Gertrud Hagg, und die passende Wandkulisse gab der spannenden Aufführung den letzten Schliff.

Froh und stolz verbeugten sich die Kinder vor dem applaudierendem Publikum und den ebenso stolzen Angehörigen. Schauspielerin und Spielleiterin Evelin Nolle-Rieder war nicht weniger stolz.

In diesem Jahr wird das Musical noch am 12., 13. und 19. Dezember in der Kleinkunstbühne gespielt. Außerdem gibt es am 20. Dezember eine Aufführung speziell für Kindergärten. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr.