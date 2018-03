Diebe stehlen Tresor in der Realschule

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch den Tresor aus der Realschule Winterlingen gestohlen. Die Polizei vermutet, dass sich die Diebe am Dienstag während des Elternsprechabends in der Schule einschließen ließen. Nachdem die Veranstaltung beendet und die „Luft rein“ war, begannen sie mit ihrem Beutezug, so die Polizei weiter. Die Einbrecher wuchteten die Türen zum Sekretariat und zum Lehrerzimmer auf. Anschließend durchsuchten sie im Sekretariat, Rektorat, Konrektorat und im Lehrerzimmer Schränke und Schubladen. Im Lehrerzimmer schauten die Gauner auch in den Fächern der Lehrer nach Stehlenswertem. Sie fanden drei Geldkassetten, die sie öffneten und zu Boden warfen. Den im Rektorat stehenden Schultresor bugsierten die Diebe ins Freie und transportierten ihn dann ab. Was außer dem Tresor noch gestohlen wurde, ist bisher ebenso wenig bekannt wie die Höhe des entstandenen Sachschadens.