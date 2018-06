Ein bisher unbekannter Dieb hat am vergangenen Wochenende das Winterlinger Ortsschild am Ortsende in Richtung Bitz abgeschraubt und entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Winterlingen unter Telefon 07434/93 90-0 entgegen.