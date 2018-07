Am Wochenende gibt’s Oldtimer zu sehen

Der Winterlinger Friedrich Lebherz veranstaltet am kommenden Wochenende das 11. Winterlinger Oldtimertreffen. Diesmal gibt es einen besonderen Anlass für das Treffen: Sein eigener Oldtimer, ein Mercedes 190 SL, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die etwa 30 Fahrzeuge unternehmen eine Rundfahrt durch die Region und machen in verschiedenen Ortschaften Halt, wo sie bestaunt werden können. Für die Oldtimer-Fahrer hat Lebherz folgendes Programm vorgesehen: Am Samstag, 21. Mai, Anreise zum Frühstücksbüfett im Hotel Sternen in Benzingen. Hier können die Fahrzeuge bis 10.15 Uhr angeschaut werden. Dann machen sie sich durch Veringendorf und Hochberg auf die Fahrt in Richtung Bussen.

Am Sonntag geht die Reise um 10 Uhr von Winterlingen aus über Harthausen, den Birkhof nach Hettingen, wo das Narrenmuseum besichtigt wird. Zwischen 11 und 12 Uhr können die Oldtimer beim Schloss angesehen werden. Danach geht die Fahrt über Gammertingen, Neufra, Bitz, Winterlingen, Blättringen, Storzingen, Oberschmeien nach Unterschmeien, wo die Fahrer zu Mittag essen. Hier kann man die Fahrzeuge ab 13.30 Uhr anschauen. Die Oldtimer sind Classic-Pkw bis Baujahr 1975 und kommen aus Süddeutschland und der Schweiz.