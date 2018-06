Walds Altbürgermeister Artur Zeh ist tot

Artur Zeh, langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Wald, ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren nach längerer Krankheit in seiner Wahlheimat Wald gestorben.

Zeh wurde 1936 in Loßburg im Nordschwarzwald geboren. Seine Ausbildung zum Verwaltungswirt absolvierte er in Haigerloch. Nach Stellen in Münsingen, Sulzbach an der Murr und Calw wählten ihn die Bürger der Gemeinde Wald 1969 zum Bürgermeister. Dieses Amt trat Zeh am 1. Juni an und er hatte es bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1993 inne.

Gleich in den ersten Jahren seiner Amtszeit hatte er die schwierige Aufgabe, die zehn damals selbstständigen Gemeinden im Zuge der Gemeindereform zu einer Gemeinde zusammenzuführen – eine Herausforderung, die er mit großem Geschick und viel Beharrlichkeit bewältigte. Mit Weitsicht und Augenmaß für das Machbare führte er die Gemeinde Wald durch die Schaffung neuer Baugebiete von einer bäuerlich geprägten Ortschaft zu einer zukunftsfähigen Wohngemeinde. Wichtige bauliche Maßnahmen zur Stärkung der Infrastruktur, darunter das Feuerwehrhaus, die Zehn-Dörfer-Halle oder die Eröffnung des Kindergartens in Ruhestetten, fielen in seine 24-jährige Amtszeit. Artur Zeh engagierte sich bei den örtlichen Maltesern und wurde nach seiner Pensionierung Mitglied bei den Freien Wählern.

Artur Zehs Urne wird im Familienkreis auf dem Friedhof in Sigmaringendorf beigesetzt. (stt)