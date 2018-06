Wald feiert Dorffest

Die Vereinsgemeinschaft lädt für das kommende Wochenende zum Dorffest auf die Festwiese ein. Die Besucher dürfen sich in diesem Jahr auf eine Überraschung freuen, denn die Organisatoren haben sich eine völlig neue Struktur für das Fest einfallen lassen. Erstmals sind die Zelte und Buden der Vereine nicht rund um den Festplatz aufgebaut, sondern bilden eine Allee. Die Wege von Stand zu Stand werden dadurch kürzer und es besteht noch mehr Möglichkeit zu Begegnung und Austausch.

Los geht’s am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr mit dem Fassanstich, den Bürgermeister Werner Müller als Schirmherr vornimmt. Für die musikalische Umrahmung sorgt in diesem Jahr der Fanfarenzug Gammertingen. Gegen 18.30 Uhr übergibt die Volksbank Meßkirch ein Fahrzeug an die Fußballvereine der Region, bevor die Turner das Startsignal zum unterhaltsamen Biathlon der Vereine geben. Um 21.30 Uhr beginnt der Fackelumzug für die kleinen Besucher. Anschließend stimmt die Tanzgruppe des Turnvereins auf eine lange Festnacht mit dem „Sterntaler Duo“ ein. Am Sonntag eröffnet die Musikkapelle Sentenhart den Familiensonntag mit einem Frühschoppenkonzert. Gegen 13.15 Uhr sind die Kinder zu einem Spaßprogramm mit dem Kinderanimateur „Mischter Toscana“ eingeladen. Das Gauditurnier, das in diesem Jahr der CDU-Ortsverband ausrichtet, beginnt um 14.30 Uhr. Eine weitere Vorführung der TSV-Tanzgruppe um 16 Uhr und der Festausklang mit der Jugendkapelle Wald runden das Programm ab. Fürs leibliche Wohl der Gäste ist an beiden Tagen mit einem abwechslungsreichen Speisen- und Getränkeangebot der Vereine gesorgt. (stt)