Vorfahrt genommen: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Fahrzeuginsassen sind bei einem Unfall am Dienstagmittag beim Walder Teilort Sentenhart verletzt worden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, war eine 74-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 8226 von Wald in Richtung Sentenhart unterwegs. An der Einmündung in die Kreisstraße 8271 bog sie ab und nahm dabei einem 41-jährigen Sprinterfahrer die Vorfahrt. Bei der Kollision wurde die 74-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Fahrzeug, ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Der Sprinterfahrer und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme war die Kreisstraße 8271 zwischen Sentenhart und Rast komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Wald und Meßkirch waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort. Der Sachschaden beträgt rund 20 000 Euro.