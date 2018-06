Narren unternehmen Seereise

Rund 400 Besucher haben am Samstag mit der „MS Wald“ eine abwechslungsreiche närrische Seereise erlebt. Mit an Bord war natürlich das Personal um Kapitän Stefan Schneider mit Stewards, Matrosen, Smutjes und Maschinisten. Vor allem aber waren es viele elegante Gäste in Pelzen und Federboas, die sich bei der sechsten Auflage der Narrennacht in den Salons unter ihresgleichen amüsierten.

Die Reise war perfekt, auch wenn zunächst Stefan Rumpel und Philipp Häusler im Reisebüro alles versucht hatten, Steffi Lernhart die Kreuzfahrt gründlich zu vermiesen. Kritik am Restaurantservice gab es einzig von Stephan Pattberg und Patrick Wachter. Ein Problem, das sich aber schnell klärte: Stewardess Sarah Fecht warf die beiden nach einem knappen Disput über Pommes und die Verwendung von Brandsalbe kurzerhand über Bord.

Ansonsten löste auf dem Schiff, das die Organisatoren der veranstaltenden Walder Vereine immerhin bis hinauf unters Dach der Zehn-Dörfer-Halle gebaut hatten, ein Ereignis das andere ab. „Ahoi und viel Vergnügen“, hieß es nicht nur bei den TSV-Mädchen, die schwungvoll über das Deck tanzten, sondern auch bei den singenden „Waldperlen“, denen es reichte, „wenn i woiß, dass i kennt, wenn i wett“.

Dass sich eine Reise nach Spanien wegen Liebe und Leidenschaft nicht lohnt, berichteten Stefan Schneider und Günther Themel in ihrem Lied über Helga und ihre Liebhaber José und Miguel. Und um den Musikvortrag von Florian Fürst im richtigen Takt zu halten, musste Frank Krall nach einem elektrischen Kurzschluss, verursacht vom während des ganzen abends kabarettreifen Bordmechaniker Robin Fox, kräftig in die Pedale des Ergometers treten.

Selbstverständlich durften auch die Narreneltern nicht fehlen: Die Reisegäste erfuhren so, wie der am letzten Aschermittwoch verlassene Narrenvater Clemens Veeser zu seiner neuen Angebeteten Andrea Seiberth kam und welche Bedingungen sie an die Bandelei, die am Donnerstag auf dem Rathaus amtlich gemacht wird, stellte.

Die Weihersänger, die als „Deckoffiziere“ engagiert worden waren, begaben sich musikalisch auf die Suche nach der idealen Frau. Sie stimmten „das traurige Lied vom Katzenbole“ an. Währenddessen hatte Reiseleiter Thomas Resem mit Fidelis Krall und dessem wilden afrikanischen Bunga Balla seine liebe Not.

Aufwendiges Bühnenbild

Für zusätzliche Lacher sorgten die Ratten Katrin Krall und Alicia Vollmer, die in unbeobachteten Momenten an Deck auftauchten und Missgeschicke aus den Walder Wohnstuben verrieten. So erfuhr das amüsierte Publikum beispielweise, dass der „Küchendealer“ keine Ahnung von einer Motorsäge hat und dass eine gewisse Jessi im Eifer des Gefechts mit den falschen Kindern im falschen Auto davongebraust ist.

Richtig Mühe hatten sich die Organisatoren mit dem Bühnenbild und der Dekoration gegeben. Nicht nur das große Schiff ließ Traumreisefeeling aufkommen, sondern auch ein riesiger Leuchtturm, der mit seinem Feuer die Richtung vorgab, und der aufwendig gefertigte Tischschmuck. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Passagiere noch ausgiebig und ließen sich vom Stimmungsduo „Korgis“ zum Tanzen, Schunkeln und Mitsingen animieren.