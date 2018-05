Mehr als 1300 Hästräger ziehen durch Wald

46 Gruppen, Wagen und Musiken haben die Gemeinde Wald am Samstagvormittag in einen närrischen Hexenkessel verwandelt. Angeführt von Narrenpolizei Anton Hübschle und seinem Zieh-Dackel sowie der berittenen Garde des Reitvereins machte sich der kunterbunte Lindwurm aus Närrinnen und Narren zum 49. Mal auf den Weg.

Im kommenden Jahr feiert der Umzug, der einst vom Turnverein initiiert wurde, seine 50. Auflage. Die mehreren Hundert Zuschauer am Straßenrand konzentrierten sich zwar auch in diesem Jahr weitgehend auf den ersten 200 Metern, Abwechslung gab es für die Narren aber auf ihrem langen Marsch aber trotzdem: Traditionell gab es entlang der Strecke etliche private Verpflegungsstände, an denen sie sich mit kleinen Häppchen, Tee und Hochprozentigem stärken konnten. Nach dem Umzug traf sich das närrische Völkchen auf dem Schulhof zum Aufstellen des Narrenbaums und zum Feiern in den Besenwirtschaften und in der Zehn-Dörfer-Halle. Dort sorgen die Musikkapellen und Fanfarenzüge bis weit in den Nachmittag hinein für Superstimmung. (stt)