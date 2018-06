Männer tanzen gleich dreimal den Sonnentanz

Fast vier Stunden Amüsement pur haben die Gickeler und Hennen am Dienstag ihren Gästen bei der Rucksackfasnet im voll besetzten Walder Feuerwehrhaus geboten. Auf der Bühne stand die illustre Schar der Gaggerer: So nennt sich die närrische Gruppe der örtlichen Malteser, in die nur aufgenommen wird, wer fünfmal an einem Programmpunkt bei der Rucksackfasnet mitgewirkt hat. Dabei hielt sich der Aufwand für die Veranstalter einigermaßen in Grenzen. Essen und Getränke brachten die Gäste selbst mit, auf aufwändige Kulissen und Aufbauten wurde verzichtet. Die Preise, beispielsweise beim Rucksackschätzen, waren von Fans der Rucksackfasnet spendiert worden.

Los ging es mit dem Gaggerer-Lied „Ich wollt’ ich wär’ ein Huhn“, das erstmals zu einer rockigen Gaggerhymne mutierte, bevor sich das Programm Schlag auf Schlag von einem Höhepunkt zum nächsten steigerte und das Gelächter überhaupt nicht mehr aufhören wollte.

Patienten mit Verständigungsnot

Der Sketch um die rätselhaften Flaschengeister, präsentiert von Robin Fox und Stefan Rumpel, leitete zum akrobatischen Hula-Hoop-Tanz der Debütantinnen Celine Tambor und Angelina Lorenz über. Anschließend traten Ute Hotz-Straub und Alexandra Erath auf, die als Patienten mit Magenleiden und Putzfee im Arztwartezimmer ihre liebe Verständigungsnot hatten.

„Sparmaßnahmen im Altersheim“, bei der Morgentoilette hinreißend komisch präsentiert von Uwe Längle, Torsten König, Frank Krall, Dieter Fox und Tobias Homberger, lösten ganze Lachsalven aus, bevor aus den Reihen der Zuschauer mutige Teilnehmer für das Wettkrähen und Gaggern auf die Bühne gebeten wurden. Unangefochtene Siegerin war Burgl Rumpel. Niemand sonst krähte so hinreißend wie sie.

Frank Krall und Torsten König sinnierten auf dem Weiherbänkle über das Leben, die Liebe und das liebe Geld. Stefan Schneider und Clemens Veeser trugen ein eindeutig zweideutiges Lied über die Körperregion unterhalb des Nabels vor und die Jugend der Malteser löste die „Halteprobleme“ auf dem Männerpissoir auf ihre Art. Dazu stimmten Andrea Seiberth, Alexandra Erath und Ute Hotz-Straub das Lied vom Salat an und als krönenden Abschluss gab es den „Sonnentanz“ mit den im körperbetonten sonnengelben Ganzkörperanzug gekleideten Malteser-Männern. Dieser gefiel den Zuschauern so gut, dass sie ihn gleich dreimal sehen wollten.

Stimmung auf dem Siedepunkt

Eine Witzerunde mit dem Publikum, bei dem jeder Beitrag mit einem Schokoriegel belohnt wurde, die nicht immer jugendfreien Witze aus dem unglaublichen Fundus von Gaggerer-Präsident und Moderator Clemens Veeser und die Narrenmusikanten des Musikvereins mit ihren Schunkelrunden taten das übrige, um die Stimmung dauerhaft am Siedepunkt zu halten.

Ganz unterschiedlich schätzte das Publikum das Gesamtgewicht der mitgebrachten Vesperrucksäcke ein, die beim Betreten des Saals an die Waage gehängt wurden. 533 Kilogramm hatten sich die Gäste für ihre Verpflegung mitgebracht und mit Edeltraud Heissel, Nathalie Keller und Andrea Jäger-Straub lagen gleich drei Frauen mit ihrer Schätzung richtig.