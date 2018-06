Lesung stößt bei Jugendlichen auf wenig Interesse

Enttäuschend, vor allem für das Bücherei-Team, das Kosten und organisatorischen Aufwand auf sich genommen hatte, um den Jugendlichen in der Gemeinde ein attraktives Ferienprogramm zu bieten, war die Resonanz auf die Lesung mit der Hohenfelser Schriftstellerin Christa Ludwig. Kaum ein Dutzend Zuhörer – mehr Erwachsene als Kinder – fanden am Mittwoch den Weg in die Bücherei.

Die Autorin ließ sich von der geringen Besucherzahl nicht irritieren. Denen, die da waren, bot sie 90 spannende Minuten, in denen nicht nur der Inhalt ihres Jugendromans „Die siebte Sage“ im Mittelpunkt stand, sondern auch dessen Entstehung bis hin zur Gestaltung des Einbands.

Ludwig begann ihre Lesung mit einer Zusammenfassung des ersten Kapitels, in dem das Hirtenmädchen Dshirah ihren Schuh verliert und verräterische Fußspuren hinterlässt. Welche, verriet die Autorin ihren Zuhörern nicht. Stattdessen bezog sie sie in die Geschichte ein und ließ sie rätseln, was an einem Fuß so auffällig sein könnte, dass man ihn verstecken muss. Auch welche gefährlichen Folgen diese Spuren haben, ließ Ludwig mit dem Verweis auf das Buch offen. Stattdessen öffnete sie das Buch in der Mitte und gestattete den Besuchern einen Blick in die Gefühlswelt von Dshirahs Bruder Januao unmittelbar vor seiner Erblindung.

„Das Buch entstand aus Bildern“, erzählte sie, wie es „vom leeren Blatt Papier zum dicken Buch“ kam. Sie habe Bilder von Gebäuden in Andalusien gesehen, gebaut in einer Zeit, in der Muslime, Christen und Juden dort in einer friedlichen, gemischten Kultur lebten. Bilder von der riesigen Moschee in Cordoba zum Beispiel oder von Wänden voller prächtiger Ornamente, die sie via Beamer auch ihren Zuhörern zeigte. In diese Bilder habe sich in ihrer Fantasie ein Junge geschlichen, der die Pracht der Bauwerke zum ersten und zugleich zum letzten Mal sehe. Das Vorbild für die Figur des Pferdepfeifers Januao, der erstmals einen Palast betreten und sich bis zu seiner Blendung am Abend an dessen Schönheit erfreuen darf. „Es ist wie ein kleiner Film, der sich im Kopf abspielt“, sagte Ludwig. Danach sei es nicht mehr schwer gewesen, die Geschichte weiter zu erfinden.

Gelassen angesichts der wenigen Besucher blieb Buchhändler Michael Schlageter von der Linzgau-Buchhandlung in Pfullendorf. Er war eigens mit einer Auswahl an Büchern von Christa Ludwig nach Wald gekommen – darunter drei Werke, die erst seit vergangener Woche erhältlich sind. (stt)