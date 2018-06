Klosterkreuzung ist ab Ende Juli gesperrt

Im Zuge der Arbeiten an der Von-Weckenstein-Straße in Wald wird die sogenannte Klosterkreuzung, an der die Hohenzollernstraße in die Von-Weckenstein-Straße einmündet, ab Donnerstag, 28. Juli, gesperrt. Darüber hat Bürgermeister Werner Müller den Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag informiert.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien. Die Bauarbeiten an der Von-Weckenstein-Straße lägen im Zeitplan und die Tiefbauarbeiten für das Fernwärmenetz sollten bis Ende des laufenden Monats abgeschlossen werden, sagte der Bürgermeister. Mitte August könne die Fernwärmeversorgung in Betrieb gehen. Die Baumaßnahmen für das Gasnetz, das neu in der Gemeinde verlegt wird, erfolgen erst 2017. Müller berichtete, dass das Land für die Mitverlegung von Leerrohren für spätere Glasfaseranschlüsse einen Zuschuss von 98000 Euro bewilligt hat. (stt)