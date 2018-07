Glimpflich ausgegangen ist ein Heckenbrand am Samstagnachmittag an der Straße „Annenesch“ in Wald.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet eine Thuja-Hecke gegen 14 Uhr vermutlich wegen Unkrautvernichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner in Brand. Das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Wald, Sentenhart und Hohenfels verhinderte, dass umliegende Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden.