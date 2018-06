Hauptwerk erinnert an frühere Projekte

Eine ganz eigene Antwort auf die Frage, was Kunst ist, gibt die Galerie „Neue Kunst am Ried“ in Ruhestetten, so Bürgermeister Werner Müller in seiner Laudatio. Dort wurde am Sonntag mit der traditionellen Frühjahrsausstellung der Reigen der Veranstaltungen zum 15-jährigen Bestehen eröffnet. „Entfärbt“ heißt die neue Ausstellung von Susanne Hackenbracht mit Bildern in Öl und Acryl auf Holz und Beton.

Zu sehen ist die Ausstellung in der ehemaligen Scheune. Hauptwerk und zentraler Blickfang der Ausstellung ist ein 3,20 auf 2,90 Meter großes, farbiges und hell angeleuchtetes Bild an der hinteren Wand – „ein Puzzle“, wie es eine Besucherin nannte, auf dem der aufmerksame Betrachter viele Elemente aus vergangenen Ausstellungen und Kunstprojekten wiederentdecken kann. Zu ihm hin – oder, je nach Betrachtungsweise, von ihm weg – führen links und rechts kleine „entfärbte“ Bilder in weiß und hellgrau, deren Aussagekraft in der Struktur des Farbauftrags und im Pinselstrich liegt.

Rund 30 Besucher, darunter einige Künstler, die in den vergangenen Jahren selbst in der Hackenbracht’schen Galerie ausgestellt haben, waren der Einladung zur Vernissage gefolgt. Sie konnten nicht nur in Susanne Hackenbrachts Atelier anhand von Dokumentationen und älteren Werken frühere Ausstellungen Revue passieren lassen, sondern kamen anschließend auch noch in den Genuss einer Führung mit Cornelius Hackenbracht. Ziel waren alle Stationen des künstlerischen Schaffens des Ehepaars im großen Freigelände der Galerie.

„Natur als Kunstobjekt“ hatte zuvor Bürgermeister Müller das „multidimensionale Kunstprojekt“ der Hackenbrachts genannt, das in 15 Jahren Stück für Stück gewachsen ist. „Es waren spannende 15 Jahre Kunst am Ried“, sagte Müller, „und es bleibt der Wunsch nach vielen weiteren Jahren.“

Die Ausstellung „Entfärbt“ und die weiteren Kunstobjekte von Susanne und Cornelius Hackenbracht können nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 07578/1336 oder per E-Mail an info@neue-kunst-am-ried.de besichtigt werden. Die nächste Veranstaltung im Jubiläumsjahr ist am 16. Juni ein offener Besuchertag, bei dem als weiteres Kunstobjekt der „Freie Stein“ gesetzt wird. Weitere Informationen zur Galerie „Neue Kunst am Ried“ gibt es auf www.neue-kunst-am-ried.com .