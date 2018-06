Gesellenbriefe für 16 Mädchen

Einen „Rekordjahrgang“ hat Diana Kempf, Leiterin der Werkstätten an der Heimschule Kloster Wald, am Samstag verabschiedet. Zwölf junge Holzbildhauerinnen, und damit so viele wie noch nie in der über 60-jährigen Geschichte der handwerklichen Ausbildung an der Schule, erhielten ihre Gesellenbriefe. Im Gegenzug waren es in diesem Jahr nur vier Tischlerinnen, die sich vor fünf Jahren nach den Werkstatt-Schnuppertagen für diese Ausbildung entschieden haben.

„Heute ist für Euch ein besonderer Tag“, sagte Kempf den Mädchen, die im vergangenen Sommer ihr Abitur absolvierten und sich danach in Vollzeit in der Werkstatt auf ihre Gesellenprüfung vorbereiteten. Kempf hob die Vorzüge der dualen Ausbildung hervor. „Die doppelte Ausbildung wird Euch Euer ganzes Leben lang begleiten, Ihr habt nicht nur den Wert der handwerklichen Arbeit erfahren, sondern auch wichtige Kompetenzen wie Ausdauer, Motivation, Disziplin und Teamarbeit gelernt“, sagte Kempf. Ihr Dank galt den sechs Meistern, die die Mädchen zur Gesellenprüfung führten.

„Sie alle haben das Ziel erreicht, das Sie sich gesetzt haben, und mit dem Gesellenbrief ein Gütesiegel erworben“, sagte Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen. Er besuchte die Schule erstmals bei einer Lossprechungsfeier und war von der Intensität der Ausbildung und den Prüfungsergebnissen sichtlich beeindruckt. „Ich wünsche Ihnen viel Freude an Ihrem Handwerk“ sagte er. Bernadette Willibald und Pia Berthold brachten namens der frischgebackenen Gesellinnen die „Freude und Erleichterung“ über die bestandene Prüfung zum Ausdruck, aber auch den hohen Erinnerungswert der gemeinsam erlebten Zeit. „Wir hatten viel Spaß in der Lehre, danke an Euch alle, dass Ihr diese Hammerzeit so einzigartig und besonders gemacht habt“, sagten sie.

Für die Gäste der Feierstunde hatten die Mädchen ein Lied einstudiert und einen Film über die gemeinsamen Stunden und die herzliche Kameradschaft in der Werkstatt gedreht. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Lorena Kempf am Klavier. Höchst gespannt begaben sich die Gäste anschließend in den Kapitelsaal, wo alle Gesellenstücke samt den Zeichnungen und kunstvoll gefertigten Gesellenbüchern ausgestellt waren. Die Mädchen standen gern Rede und Antwort, drängten aber nach dem langen Tag – die letzten Prüfungen gingen bis in den Mittag hinein – irgendwann doch in die Mensa, wo das Küchenteam ein kaltes Büffet vorbereitet hatte.

Das sind die Gesellinnen

Die Gesellenprüfung zur Holzbildhauerin legten Ronja Aichele (Wald), Anna-Lena Gnädig (Meßkirch), Chiara-Christina Arena, Amelie Bischoff, Diana Köhne, Sina Vogler (alle Überlingen), Alina Braun, Christina Kegelmann (beide Hohenfels), Maren Heck (Owingen), Lea Schöbel, Bernadette Willibald (beide Uhldingen-Mühlhofen) und Carolina von Lerchenfeld (München) ab. Die Ausbildung zur Tischlerin haben Valentina Bucher (Wald), Pia Berthold (Überlingen), Valerie Groß von Trockau und Valerie Wolff-Metternich (beide München) absolviert. Preise für besonders gute Leistungen erhielten Pia Berthold, Valentina Bucher, Chiara-Christina Arena, Sina Vogler und Diana Köhne. Die Arbeit von Lea Schöbel will Helmut Kubitschek, Landesinnungsmeister der Holzbildhauer, zum Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ einreichen.