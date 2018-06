Gemeinde Wald will Hydranten aufrüsten

Der Walder Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag dafür gestimmt, nach und nach ein neues Löschwasserkonzept umzusetzen. Die Kosten für die Maßnahmen werden sich voraussichtlich auf rund 350 000 Euro belaufen.

Bei einer Prüfung vor einigen Jahren war festgestellt worden, dass die Löschwasserversorgung nicht auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde Wald ausreichend ist. Am Dienstag musste sich der Gemeinderat deshalb noch einmal ausführlich mit dem Thema auseinandersetzen.

Ein erstes Konzept aus dem Jahr 2015, so erinnerte Bürgermeister Werner Müller das Gremium, sah viele Löschwasserzisternen vor und war mit Investitionskosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro verbunden. Weil das Regierungspräsidium auch noch den Zuschussantrag negativ beschied, entschloss sich die Gemeinde auf der Suche nach einer günstigeren Lösung dazu, das Konzept zu überarbeiten und neu aufzustellen – gemeinsam mit der Feuerwehr, den Regionalnetzen Linzgau und Bautechniker Jürgen Högel.

Am Dienstag informierte Högel, der in Pfullendorf für Bauangelegenheiten in der Verwaltungsgemeinschaft zuständig ist, über die geplante Vorgehensweise. Demnach soll zunächst versucht werden, elf vorhandene Hydranten in Wald und den Ortsteilen zu ertüchtigen, um den geforderten Druck von 48 Kubikmeter pro Stunde zu erreichen. Ob der Versuch gelingt, ist allerdings nicht sicher. „Es ist eine reine Gefühlssache, die Berechnung ist sehr schwierig“, sagte Jürgen Högel.

Wenn es gelingt, fallen dafür Kosten in Höhe von 47 500 Euro an. Dazu sollen dort, wo Hydranten nicht ausreichen, fünf Zisternen gebaut werden. Die Kosten dafür bezifferte Jürgen Högel auf 300 000 Euro. Für zwölf Einzelgehöfte gibt es noch keine Lösung. In diesen Fällen soll überprüft werden, was an den Hofstellen bereits vorhanden ist. „Die Gemeinde ist in der Pflicht, für eine geordnete Löschwasserversorgung zu sorgen“, sagte Werner Müller. Die Chance auf eine Bezuschussung sei gegeben. Der Rat folgte einstimmig seinem Vorschlag, in die Umsetzung des Konzepts einzusteigen.

Weil die Löschwasserversorgung Teil der Wasserversorgung ist, fallen die Kosten beim Eigenbetrieb Wasserversorgung an und können sich auf die Wassergebühren auswirken.