Ein Herz für Krebspatientinnen

102 Maßschneider-Azubis der Heimschule Kloster Wald haben Herzkissen für die Waldburg-Zeil-Klinik Parksanatorium Aulendorf genäht. Anstatt den jährlichen Adventsbasar mit neuen Überraschungen aus der Schneiderei zu bestücken, entschieden sich die Schülerinnen der drei Schneidereiklassen (Klassen neun bis elf), sich in diesem Jahr an der Aktion Herzkissen für Brustkrebspatientinnen zu beteiligen. Das teilen die Waldburg-Zeil-Kliniken mit. Die Kissen erleichtern, unterm Arm getragen, die Zeit nach der Operation, indem sie den Druck unter dem Arm auf die frische Operationsnarbe abfangen.

In einer gemeinsamen Aktion nähten und befüllten die Schülerinnen die Kissen. Als Geschenk für die betroffenen Frauen hat jedes Mädchen ein kleines Gedicht oder einen persönlichen Wunsch auf ein Kärtchen geschrieben. „Beim Nähen habe ich mich damit beschäftigt, wieviel Mut und Kraft eine kranke Frau braucht, um wieder zuversichtlich zu werden“, sagt Emely, eine Internatsschülerin aus Berlin-Dahlem. Riccarda, eine externe Schülerin aus Mühlhofen, wünscht der Frau, die ihr Herzkissen bekommen wird, alles Gute auf ihrem schweren Weg.

Die Idee stammt aus Dänemark

Die 102 Maßschneider-Azubis nähten mit Begeisterung die Herzkissen und brachten in Gesprächen mit den Meisterinnen ihr Mitgefühl für die kranken Frauen zum Ausdruck. „Wir freuen uns, mit unseren Mädchen an dieser sozialen Aktion teilzunehmen und so dazu beizutragen, dass die betroffenen Frauen wieder Lebensmut entwickeln können“, freut sich Diana Kempf, Leiterin der Lehrwerkstätten.

Die Aktion Herzkissen für Brustkrebspatientinnen der Waldburg-Zeil-Kliniken, ausgehend vom „Heart-Pillow-Projekt Deutschland“, hat am 8. März begonnen. Ein Jahr lang rufen die Waldburg-Zeil-Kliniken interessierte Näherinnen auf, Herzkissen für ihre Brustkrebspatientinnen zu nähen. Die Klinik steht hinter der Aktion der dänischen Krankenschwester Nancy Friis-Jensen, die die Idee dieser speziellen Kissen für Brustkrebspatientinnen im Jahr 2006 aus Amerika mitbrachte. Sie rief das „Heart Pillow Project“ ins Leben, entwickelte den Schnitt und begann, die Idee zu verbreiten.

Das Parksanatorium Aulendorf ist eine Fachklinik für Onkologische Rehabilitation der Waldburg-Zeil Kliniken. Es ist spezialisiert auf die Behandlung von Beschwerdebildern, die durch eine Krebserkrankung und insbesondere deren Behandlung entstehen. Dabei werden körperliche, psychische und soziale Veränderungen nach Operationen, Bestrahlungen oder Chemotherapien therapiert.