BUND übernimmt Baumpatenschaften

Der Baum des Jahres, die Wildkirsche , hat den Anlass gegeben für eine Baumpatenschaft von acht Hochstammwildkirschen des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) Pfullendorfs auf dem Gelände von „Neue Kunst am Ried“. Seit Jahren pflanzen die Hackenbrachts, Projektgründer von Neue Kunst am Ried, gemeinsam mit Baumpaten auf dem Gelände verschiedene Pflanzen. So ist bereits eine Gingkoallee mit acht Gingkos begonnen worden, außerdem wurden große Linden und Maronen verpflanzt. Seit letztem Jahr steht sogar ein Tulpenbaum auf dem Gelände. „ Wir freuen uns sehr über die Bäume und jetzt auch über die Wildkirschen des BUND´s Pfullendorf. Es ist schön mit anderen über die Baumpatenschaften verbunden zu sein“ soweit dazu Hackenbracht.