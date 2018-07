Bildungswerk stellt Winterangebot vor

Noch ganz frisch ist die Druckerfarbe beim aktuellen Herbst- und Winterprogramm des Christlichen Bildungswerks Wald. Die Organisatoren um Rudolf Graf haben wieder eine Reihe von Veranstaltungen zusammengestellt, die jedes Interesse ansprechen. Vom Klöppeln über Patchwork bis zum Bau eines Insektenhotels reicht die Palette unter der Rubrik „Basteln“, die von speziellen jahreszeitlich geprägten Angeboten ergänzt wird. Für die Fitness gibt es Yoga, Qigong, Rückengymnastik oder Pilates und in puncto Ernährung wird beispielsweise ein Ayurveda-Kochkurs und das beliebte Kochen oder Grillen für Männer angeboten. Elternkurse, Einführungen in den Computer oder in die digitale Fotografie runden das Bildungsangebot ab. Dazu gibt es bis weit in das Frühjahr hinein jede Menge sonstige Veranstaltungen wie Konzerte, geführte Wanderungen, Ausstellungen oder Lichtbildervorträge. Das Programmheft selbst enthält noch wichtige Adressen und Öffnungszeiten.

Informationen zum Programm gibt es bei Rudolf Graf, Telefon 07578/1512 oder Mail: rudolfgraf@gmx.de . (stt)