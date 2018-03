Asghar Koshnavaz öffnet seine Keramikwerkstatt in Wald

Anlässlich des Tags der offenen Töpferei am Wochenende am 10. und 11. März, an dem sich 48 Töpfer in ganz Baden-Württemberg beteiligen, öffnet auch der Walder Raku-Künstler Asghar Khoshnavaz die Türen zu seiner Werkstatt. Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher an beiden Tagen seine keramischen Geschirre und Kunstwerke kennenlernen und sich über das Raku-Brandverfahren informieren.

Am Samstagnachmittag heizt Khoshnavaz seinen Brennofen an und zeigt die Herstellung von keramischem Geschirr. Als Gast stellt Schmuck- und Metalldesignerin Eva Hembach aus Schwenningen ihre Arbeiten aus. Der gebürtige Iraner Asghar Khoshnavaz und seine japanische Frau Eiko planen ein Fest, bei dem auch die Kulturen ihrer Heimatländer spürbar werden. Musikalische Gäste sind am Samstag Gabriele Lang und Bernd Geisler aus Riedlingen sowie am Sonntagnachmittag Dorle Ferber aus Taiserdorf und Stephanie Menacher aus Heiligenberg.