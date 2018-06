Agility-Vorführung ergänzt Programm beim Dorffest

Die Vertreter der Walder Vereine haben bei der Mitgliederversammlung der Vereinsgemeinschaft am Montag die bisherige Führung mit Ralf Burth, Alexander Jäger und Stefan Vollmer als gleichwertige Vorsitzende für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Das Trio hatte sich bereits im Vorfeld der gut besuchten Sitzung mit der Organisation des Dorffests beschäftigt und stellte ein Programm vor, das die ungeteilte Zustimmung der Vereine fand. Erstmalig findet beim Dorffest am 22. und 23. Juli ein Auftritt des neu gegründeten Hundesportvereins statt. Am Sonntag zur Mittagszeit zeigen die Mitglieder, wie Herr und Hund beim Agility-Training sportlich aktiv sind.

Zuvor hatten die Mitglieder der Vereinsgemeinschaft das Dorffest im vergangenen Jahr Revue passieren lassen, das zwar wegen eines schweren Gewitters am Samstagabend abgebrochen werden musste, am sonnigen Sonntag dann aber doch noch zu einem Erfolg wurde. Gut war bei Besuchern und Vereinen das neue Konzept mit der Anordnung der Stände und Zelte in Form einer Flaniermeile und einer gemeinsamen Bewirtungszone angekommen.

Überschuss verbucht

Dass die Einnahmen der einzelnen Vereine trotz des frühzeitig beendeten Samstags nicht allzu sehr gelitten hatten, bestätigte Kassenwart Rudolf Graf. Er konnte aus dem Anteil, den die Vereine aus ihrem Gewinn zur Finanzierung der Musik und anderer Allgemeinkosten an die Vereinsgemeinschaft abführen, einen Überschuss verbuchen. Mit diesem Geld sollen laut Ralf Burth die 27 Jahre alten Ortseingangstafeln, die auf das Fest hinweisen, ersetzt werden.

Gleichzeitig berichtete Ralf Burth, dass der Vorstand einen Antrag auf Terminverlegung geprüft habe und zu dem Ergebnis gekommen sei, dass an jedem anderen Wochenende bereits Feste in den umliegenden Gemeinden stattfinden. Deshalb werde für das Dorffest der Termin „letztes Wochenende vor den Sommerferien“ beibehalten.

Nachdem Hauptamtsleiter Michael Wenzler die neue App der Gemeinde, auf der sich die Vereine präsentieren können, vorgestellt hatte, unternahm Michael Fox, Vorsitzender der Malteser, noch einen Vorstoß in Sachen Sicherheit. Er stellte, gerade im Hinblick auf das gefährliche Gewitter über der überfluteten Festwiese im vergangenen Jahr, den Antrag, ein Sicherheitskonzept für das Dorffest zu erarbeiten. Diese Anregung nahm der Vorstand gerne auf.

Das Dorffest 2017 beginnt am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Werner Müller und einem vergnüglichen Biathlon, den der Turnverein ausrichtet. Am Abend findet ein Fackelumzug für Kinder statt, bevor das Duo Toscana musikalisch durch eine lange Partynacht begleitet.

Am Sonntag, 23. Juli, eröffnet der Musikverein Wald das Fest mit einem Frühschoppenkonzert. Um die Mittagszeit zeigen die Hundehalter des Hundesportvereins ihr Können, bevor ab etwa 13.30 Uhr Mister Toscana die kleinen Gäste beim Kinderprogramm zu sich auf die Bühne bittet. Um 14.30 Uhr beginnt das Gauditurnier, das der Narrenverein Ruhestetten ausrichtet. Zum musikalischen Ausklang ist in diesem Jahr die Jugendkapelle Burgweiler/Denkingen auf der Festwiese zu Gast. Die Vereine sorgen an beiden Tagen für eine vielseitige Bewirtung und mit Hüpfburgen, Spielen und einer Blumentombola auch für Unterhaltung.