84-Jährige nimmt Quadfahrer die Vorfahrt

Ein 47-jähriger Quadfahrer ist bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Landesstraße 195 bei Wald leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte eine 84-jährige Opelfahrerin gegen 9.15 Uhr von der Kreisstraße 8228 nach links in die Landesstraße in Richtung Wald einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 47-Jährigen, der in Richtung Aach-Linz unterwegs war, und kollidierte mit dessen Quad. Der Mann wurde abgeworfen und verletzte sich dabei leicht. Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Opel ab. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.