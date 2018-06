Hagg-Team ist Favorit beim „FV WaRe-Cup“

Bereits zum 13. Mal findet am Freitag der „FV WaRe Cup“ auf dem Sportgelände in Walbertsweiler statt. Als Titelverteidiger und auch Favorit geht der SC Pfullendorf ins Turnier. Dabei darf man gespannt sein, mit welchem Team der SCP nach Walbertsweiler kommen wird, zumal der „FV WaRe-Cup“ bereits relativ früh in der Vorbereitung stattfindet und der neue Chef-Coach Patrick Hagg sowie sein Trainerteam noch vor der Aufgabe stehen, die Kader für die Oberliga bzw. Landesliga aus dem Gesamtkontingent an Spielern herauszuarbeiten. Somit wird sicherlich eine motivierte Pfullendorfer Mannschaft nach Walberstweiler reisen, in der sich die Spieler für die Aufgaben in der Oberliga empfehlen wollen.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird zudem auch auch dieses Jahr wieder der württembergische Bezirksligist FC Mengen teilnehmen. Die Mannschaft um das Trainergespann Czarkowski/Campregher schloss die abgelaufene Saison auf dem siebten Platz ab. Wobei 59 geschossene Tore in 30 Spielen darauf schließen lassen, dass der FC Mengen eine Mannschaft ist, die für attraktiven und offensiven Fußball steht.

Ähnliches gilt auch für den diesjährigen „Debütanten“ beim „FV Ware Cup“, den württembergischen Bezirksligisten FC Krauchenwies. Die Mannschaft um Spielertrainer Andreas Fiolka schlossen die abgelaufene Runde auf dem fünften Platz ab. Allerdings mischte der FC Krauchenwies lange Zeit im Rennen um die Meisterschaft mit und musste erst in der Schlussphase der Saison die Konkurrenten ziehen lassen.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den Gastgeber. Nach der verdienten Meisterschaft und der damit verbundenen Rückkehr in die Bezirksliga Bodensee, gilt es für Trainer Joachim Ruddies und seinem neuen Co-Trainer Bernd Ott, zunächst die „Neuzugänge“ aus der eigenen A-Jugend schnellstmöglich zu integrieren, um zum Rundenstart eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten zu können. Dabei soll die Mannschaft auch durch starke und attraktive Gegner in den Vorbereitungsspielen, wie nun beim „FV WaRe Cup“, auf die kommenden Aufgaben vorbereitet werden.

Die Spiele im Überblick (alle Freitag): 18 Uhr – FC Mengen - FV WaRe; 18.50 Uhr: SC Pfullendorf – FC Krauchenwies; 19.45 Uhr: Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2; 20.35 Uhr:- Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2.