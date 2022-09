„Zungenspitzer“ machen zweimal Halt

Das Kabarett- und Comedy-Festival „Zungenspitzer on Tour“ macht im Herbst Station in Veringenstadt und in Burladingen. Der Vorverkauf dafür ist bereits gestartet, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Am Freitag, 21., Samstag, 22., und Sonntag, 23. Oktober, treten in der Turn- und Festhalle in Veringenstadt sechs Kabarettistinnen und Comedians auf. Am 21. Oktober sind es Tina Häussermann und Uli Höhmann, am 22. Oktober Christin Henkel und Fabian Schwarz und am 23. Oktober Martin Herrmann und Paul Schepansky. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 19 Uhr.

Am Freitag 4., Samstag, 5., und Sonntag, 6. November, setzt sich die Tour im Theater Lindenhof in Burladingen-Melchingen fort; dort treten folgende sechs Kabarettistinnen und Comedians auf: 4. November, 20 Uhr, Helene Mierscheid und Sven Garrecht, 5. November, 20 Uhr, Inka Meyer und Konstantin Schmidt und am 6. November, 17 Uhr, Michael Krebs und Thorsten Hitschfel. Die Moderation übernimmt der Berliner Kabarettist Tilman Lucke.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Tickets gibt es per E-Mail an Karten@zungenspitzer.de, telefon 0176/66 62 44 82 und unter www.zungenspitzer.de.