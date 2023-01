Wohntrend Blockhaus: Warum sich dieses Paar für ein Haus aus Baumstämmen entschieden hat

Der kleine Veringenstädter Ortsteil Hermentingen mausert sich allmählich zur Vorzeige-Gegend für alternative Wohnformen: Während ein Paar aus Reutlingen im Wohngebiet „Obere Wiesen“ ein Tiny-House plant, befindet sich ein besonderes Holzhaus gleich nebenan bereits im Bau.

„Unser Blockhaus ist ein absoluter Traum“, sagt die Hermentingerin Nadine Stengele, die das Projekt zusammen mit ihrem Ehemann Michael in die Tat umsetzt. Mit viel Eigenleistung und der tatkräftigen Unterstützung von Freunden, Bekannten und Familie.

Das ist noch zu tun

Noch wohnen die 35-jährige Hermentingerin und der 41-jährige Rohrdorfer in einem Mehrfamilienhaus in Veringenstadt. Ostern aber, so hoffen die beiden, können sie schon in ihrem neuen Zuhause feiern. Bis dahin allerdings müssen noch Leitungen verlegt, die Heizung installiert und der Kachelofen eingebaut werden. Die Innenwände sind noch nicht verputzt, der Estrich und die Küche fehlen noch. „Wir sind aber guter Dinge, dass das bis Ostern alles klappt“, sagt Michael Stengele.

Rechts wollen sich die Stengeles ihr Wohnzimmer einrichten, hinter der Holztheke links ist die Küche geplant. (Foto: Sebastian Korinth)

Vor gut zwei Jahren hatten sich er und seine Ehefrau erste ernsthafte Gedanken darüber gemacht, ein eigenes Haus zu bauen oder eines zu kaufen und zu renovieren. Die anschließende Suche nach geeigneten Bauplätzen und Immobilien blieb zunächst jedoch erfolglos.

Eigenheim im Heimatort

„Als wir dann bei einem Kurzurlaub im Schwarzwald zufällig ein Blockhaus gesehen haben, haben wir uns gleich verliebt. Seitdem war für uns klar: So etwas wollen wir auch“, sagt Nadine Stengele. Kurz darauf sei auch die Überlegung gereift, den Traum vom Eigenheim in ihrem Heimatort wahr werden zu lassen.

Man fühlt sich sofort wohl. Michael Stengele

Vom Rohstoff Holz sind die Physiotherapeutin und der Forstwirt ohnehin seit jeher begeistert. „Ein Haus aus Holz hat seine ganz eigene heimelige Atmosphäre. Man fühlt sich sofort wohl“, sagt Michael Stengele, der einen Privatwald besitzt und nebenbei einen Brennholzhandel betreibt. Gleichwohl sei nicht jeder Standort für ein Blockhaus wie das eigene wirklich geeignet. „Unser Bauplatz hier in Hermentingen ist aber geradezu prädestiniert dafür.“

Auch das macht den Charme des besonderen Holzhauses aus: Nicht jeder verarbeitete Baumstamm ist perfekt. (Foto: Sebastian Korinth)

Deutschlandweit suchten die Stengeles nach einem Partner für den Hausbau. Am Ende entschieden sie sich für das Unternehmen „Die Blockhausbauer“ von Ralph Pfersich in Rosenfeld. Für den Geschäftsmann und seinen Handwerker vor Ort sind die Bauherren voll des Lobes. Doch auch sie selbst packen bei jeder Gelegenheit kräftig mit an. Obwohl sie dabei auch schon hart an ihre Grenzen gestoßen sind.

Arbeit vom frühen Morgen bis zum späten Abend

So hatten sie sich für das Entrinden der Weißtannenstämme für ihr Haus im Frühjahr extra eine Woche Urlaub genommen. Mit einer Art Hochdruckreiniger machten sie sich jeden Tag aufs neue an die Arbeit, vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Das ambitionierte Ziel: jeden einzelnen Baumstamm in etwa einer halben Stunde fertig zu entrinden.

Mit den Kräften am Ende

„Tatsächlich aber haben wir pro Stamm mindestens zwei Stunden gebraucht, oft auch noch deutlich mehr“, sagt Nadine Stengele. Als der Urlaub vorbei war, seien sie und ihr Mann mit den Kräften am Ende gewesen. Den Rest der Arbeit überließen sie schließlich dem Hausbau-Unternehmen.

Einmal im Jahr müssen zwei riesige Metallmuttern nach unten gedreht werden, die an einem Gewinde zwei schwere Holzstützbalken tragen. (Foto: Sebastian Korinth)

Aber auch Freunde und Familienangehörige bringen sich tatkräftig mit ein – zum Beispiel Nadine Stengeles Vater mit seinen Fertigkeiten als Elektriker. So soll etwa die Lampe, die eines Tages über dem Esstisch hängen wird, in Eigenregie gebaut werden. Aus einem Holzast, versteht sich.

Nur wenige Elemente nicht aus Holz

Überhaupt wird es am Ende nur wenige Elemente des Hauses geben, die nicht aus Holz bestehen. „Das Bad, das Gäste-WC und der Technikraum werden teilweise gefliest“, sagt Nadine Stengele. Auch Bodenplatte, Kaminsäule und Estrich fallen diesbezüglich aus dem Rahmen. Bei den Fenstern haben die Bauherren auf eine Kombination von Holz und Aluminium gesetzt.

Derweil bestehen die Außenwände aus ganzen, zurecht gesägten Baumstämmen. Für die Dämmung tackerten die Stengeles jeweils dazwischen Dichtbänder aus Schafwolle fest. Auf den Einsatz von Nägeln oder Schrauben konnten sie damit verzichten. Verputzt werden lediglich die Innenwände.

Gleitrahmen für Fenster und Türen

Wegen des enormen Gewichts der Stämme und der verbliebenen Restfeuchtigkeit im Holz senke sich das Haus in den kommenden Jahren noch um 10 bis 15 Zentimeter ab, erklären die Bauherren. Damit dieses Gewicht nicht auf Fenster und Türen drückt und das Glas zerstört, wurden die Scheiben mit speziellen Gleitrahmen versehen. Einmal im Jahr müssen außerdem behutsam zwei riesige Metallmuttern nach unten gedreht werden, die an einem Gewinde zwei schwere Holzstützbalken tragen.

Eines der beiden Kinderzimmer: Die Fenster eröffnen einen schönen Ausblick auf das Laucherttal. (Foto: Sebastian Korinth)

Die Aufteilung der Räume gestalteten Nadine und Michael Stengele in Zusammenarbeit mit einem Architekten ganz nach ihren eigenen Wünschen. So gehen vom Flur hinter dem Haupteingang ein Büro, ein Technikraum und das Gäste-WC ab. Es folgen ein großes Wohnzimmer mit Essbereich und eine offene Küche mit Zugang zur Terrasse.

Ein Vierteljahr dauert es noch

Die 150 Quadratmeter Wohnfläche bieten zudem genug Platz für einen Hauswirtschaftsraum, ein Elternschlafzimmer mit Blick auf die Lauchert, ein Badezimmer und zwei Kinderzimmer.

Bis alles fertig ist, wird wohl noch ein Vierteljahr vergehen. Dann aber will das Ehepaar sein hart erarbeitetes Eigenheim beziehen. „Die versprochene Lebensdauer für das Haus beträgt immerhin 200 Jahre“, sagt Nadine Stengele. „Also deutlich mehr als bei einem konventionellen Einfamilienhaus.“