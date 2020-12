An Heiligabend feiert die Familie Reichhard gemeinsam, obwohl die Eltern seit Beginn des Jahres getrennte Wege gehen. Einer der Zwillingssöhne hatte sich dafür entschieden, beim Vater zu wohnen, der andere lebt bei der Mutter. Gefeiert wird beim Vater, der für die Annehmlichkeiten beim Fest sorgen wird.

Das freundschaftliche Miteinander ist für beide Elternteile zum Wohle der Kinder gerade nach der Trennung wichtig. Dazu gehört es, dass man sich zu bestimmten Terminen trifft. Jürgen Reichhard hatte schon zum Nikolausfrühstück in seine neue Wohnung in Veringenstadt eingeladen. Es war so etwas wie die gelungene Generalprobe für Heiligabend.

Die Eltern hatten den 14-Jährigen Zwilligssöhnen die Wahl gelassen, bei wem sie nach der Trennung leben wollten. Eine 14-Tage-Regelung fanden sie für ihre Söhne nicht gut. Der Vater war erstaunt über deren Entscheidung: „Ich dachte, dass beide bei der Mama bleiben, aber einer sagte, Papa, ich möchte bei dir wohnen.“ Das habe ihm natürlich gefallen, obwohl dann aus der Überlegung, erst einmal länger ins Ausland zu gehen, nichts geworden sei. Auch wegen der Pandemie hat sich einiges für den Familienvater geändert. Der gelernte technische Kaufmann konnte seine Tätigkeit im Außendienst, er besuchte zuletzt Arztpraxen, vorerst nicht mehr fortführen. Zum Glück sei er dennoch nicht in finanzielle Not geraten.

Da ihre Söhne in Gammertingen in eine Schulklasse gehen und dort ihren Abschluss machen sollen, suchte Jürgen Reichhard eine Wohnung für sich in der näheren Umgebung. In Veringenstadt hat er sie gefunden und richtete sie nach seinen Vorstellungen ein: „Sonst muss man ja immer Kompromisse finden, aber diese Wohnung ist ganz nach meinem Geschmack.“ Die Ordnung im Haus bedeutet ihm viel, deshalb traf er mit seinem Sohn die Vereinbarung, dass alles möglichst sofort wieder aufzuräumen sei: „Die Haushaltsarbeit wird so erheblich reduziert.“ Einkaufen, Bügeln, die ganz normalen Dinge des Lebens, müssten eben erledigt werden. Besonders beim Kochen lerne er kontinuierlich dazu. „Zum ersten Mal habe ich Weihnachtsplätzchen gebacken und es war gleich ein toller Erfolg“, so Reichhard.

Er weiß aus eigener Erfahrung, dass der Alltag mit Kindern, Haushalt und Beruf sehr anstrengend sein kann. Vor allem die ersten drei Jahre mit den Zwillingen waren auch für den Vater alles andere als einfach: „Nachts musste man aufstehen und tagsüber zum Arbeiten gehen.“ Trotzdem sei es im Nachhinein eine gute Zeit gewesen. „Kinder haben“ ist für ihn eine „lebenslange Aufgabe“ und er findet es notwendig, dass man mit dem getrennt lebenden Elternteil ein partnerschaftliches Elternsein lebt. Ein „Rosenkrieg“ schade den Kindern.

Als alleinerziehender Vater sei es heute einfacher: „Wir leben im 21. Jahrhundert, die Leute sind nicht mehr schockiert.“ Im Gegenteil, die Rückmeldungen seien eigentlich immer positiv: „Es ist ein Klischee, dass ein Mann das nicht könne.“ Vater ist er jedoch für beide Söhne und die Eltern sind froh, dass diese sich – dank Smartphone und Computer – ohnehin immer austauschen. An Heiligabend wird zuerst gemeinsam gegessen, danach gibt es Brettspiele. Die Mutter der Kinder bringt einen Teil des Essens mit, für den anderen Teil und das weihnachtliche Ambiente sieht sich Jürgen Reichhard zuständig. Bereits jetzt in der Adventszeit sorgen bei ihm Kerzen und Lichterketten für eine angenehme Atmosphäre.