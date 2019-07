Weitere Bauplätze stehen ganz oben auf der Agenda

Der neue Hermentinger Ortschaftsrat war bei der Kommunalwahl am 26. Mai gewählt worden. Das Gremium setzt sich zusammen aus Armin Walz, Thomas Haug, Peter Amtage, Barbara Breitenbach und Martin Hotz. Amtage, Breitenbach und Haug gehörten dem Ortschaftsrat schon vorher an. Ausgeschieden sind Josef Ritter und Volker Schray, die nicht erneut kandidiert hatten. Ortsvorsteher Peter Knaus gehört dem Gemeinderat Veringenstadt, nicht aber dem Ortschaftsrat Hermentingen an. Zu seinem Stellvertreter wurde am Dienstag Thomas Haug gewählt.