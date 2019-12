Weihnachtsoratorium sorgt für romantische Stimmung

Der Projektchor der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen hat zusammen mit Musikern der Musikhochschule Stuttgart unter der Leitung von Moritz Müller ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert gegeben. Das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns stand im Zentrum des Programms in der Kirche St. Nikolaus, die bis auf die letzte Reihe gefüllt war.

Den Auftakt gab der Projektchor mit dem auf Deutsch gesungenen „Hört die Engelsboten singen“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Rund 70 Sänger sorgten damit innerhalb kurzer Zeit für eine feierliche Stimmung: „Preist den neugebor’nen Herrn, Fried‘ auf Erden wird er bringen.“ Chormitglied Bernhard Göggel hob bei der Begrüßung die Themen Weihnachten und Frieden ebenfalls hervor. Die Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“, ebenfalls von Mendelssohn Bartholdy, unterstrich den Friedensgedanken. Das Streichorchester begann dabei mit dem Solo des Violoncello (Sarah Hahn, Moritz Feuerstein), die weiteren Instrumente setzten ein, bis schließlich der ganze Chor einstimmte: „Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten.“

Moritz Müller zog sich im Anschluss für kurze Zeit vom Pult zurück und überließ dem Streichorchester das romantische Andante aus der 12. Streichersinfonie von Mendelssohn Bartholdy. Für ein weihnachtliches Orgelspiel (Noëls pour l’orgue op. 60) des französischen Komponisten Alexandre Guilmant (1847-1911) ging Marc-Aurel Siemon von der kleinen Orgel im Chor an die Kirchenorgel und mit dem „Bleib bei uns Herr“ (Gotteslob 94) des englischen Kirchenmusikers William Henry Monk (1825-1889) dirigierte Müller wieder den Chor.

Gesang auf Latein

Die Werke des französischen Komponisten Gabriel Fauré (1845-1924) lernte Dirigent Müller durch seinen Dozenten Denis Rouger kennen. Für dieses Konzert hatte er „Cantique de Jean Racine op. 11“ ausgewählt. Es erwies sich als perfekte Hinführung auf das auf Lateinisch gesungene „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns (1835-1921) und den Höhepunkt des Abends. Saint-Saëns führte das romantisch-lyrische Weihnachtsoratorium 1858 in Paris zum ersten Mal auf. Zum vierstimmig gemischten Chor kamen die Vokalsolisten Johanna Pommranz (Sopran), Mareike Benz (Mezzosopran), Jasmin Hofmann (Alt), Georg Schmid (Bariton) und Daniel Schmid (Tenor) sowie die Harfenistin Agnes Märker auf die Bühne. Nach dem Vorspiel folgten neun gesungene biblische Textausschnitte um die Geburt Jesu. Die Sänger beeindruckten durch die wechselweise vorgetragenen klangreinen Soli, die im zweiten Stück in einem kräftigen „Gloria in altissimis Deo“ des Chors mündeten. Im vierten Teil sang der Frauenchor vierstimmig im Wechsel mit dem Tenor. Dramatisch interpretierten Chor und Orchester das „quare fremuerunt gentes“ (warum sind die Nationen in Aufruhr) im sechsten Abschnitt, um dann nach feierlichen und romantischen Weisen schließlich das Werk mit einem festlichen „Alleluja“ aller beenden zu lassen.

Für den 22-jährigen Dirigenten , der Kirchen- und Schulmusik in Stuttgart studiert und den Kirchenchor in Veringenstadt leitet, war es das erste große Konzert mit Chor und Orchester, das er in Absprache mit Pfarrer Hubert Freier geplant und durchgeführt hat. Ein halbes Jahr probte der Chor. Er erhielt von den Chorleitern aus der Region Volker Bals, Markus Mauz, Stefan Fink, die selbst im Projektchor mitsangen, sowie Ann-Sophie Metzger (Violine), und Bettina Anderle Unterstützung bei den jeweiligen Stimmproben. Erst bei der Generalprobe hatten sich der Chor mit den Solisten und dem Orchester aus Studenten der Musikhochschule Stuttgart zusammengefügt. Alle haben dabei Großartiges geleistet. Das Publikum dankte stehend mit lang anhaltendem Applaus. Am Schluss sangen rund 500 Stimmen „Oh, du fröhliche“. Stimmungsvoller geht es kaum.