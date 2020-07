Warum in Veringendorf fast ausgestorbene Wildkräuter blühen

Der Verein Bund Naturschutz Alb-Neckar (BNAN) hat zu einer Exkursion zum Thema Schutz der Ackerwildkräuter des Regierungspräsidiums Tübingen eingeladen. Die Biologin und Wildkräuterexpertin Sigrid Pohl führte Interessierte in einer zweieinhalbstündigen Flurbegehung zu den beiden Schutzäckern am Schwanenberg und im Zimmertal oberhalb von Veringendorf.

Seit über 30 Jahren, so Sigrid Pohl, wissen wir, dass es so nicht weitergehen kann: „Wir haben auf einem normalen Acker inzwischen nur noch fünf bis sechs Arten, dabei stehen viele Arten auf der roten Liste.“ Die intensive Landwirtschaft sorgte dafür, dass die Artenvielfalt vielerorts bereits verloren gegangen ist. Ins Schutzprogramm aufgenommen wurden meist kleinere Äcker, die wie in Veringendorf gerne an Waldrändern liegen.

Voraussetzung für die Aufnahme ist ein Standort, an dem sich noch seltene Wildkräuter in der Erde halten konnten. Die Landwirte erhalten dafür Fördergelder aus Landes- und Europamitteln, die den geminderten Ertrag ausgleichen. Sie verpflichten sich dafür, die Böden weniger tief zu pflügen und eine vielgliedrige Fruchtfolge mit widerstandsfähigen Feldfrüchten möglichst licht zu säen. Geerntet wird spät und die Stoppelfelder müssen dann zwei Wochen stehen bleiben, damit auch spät blühende Arten noch ausreifen können. Selbstverständlich müssen sie auf Pflanzengifte verzichten. Auf solchen Äckern sind inzwischen wieder rund 60 Arten wiederbelebt worden: „Die Arten haben im Erdreich überlebt, jetzt ist es unsere Aufgabe, sie zu erhalten“, so Pohl.

Zusammen mit den Teilnehmern suchte Pohl am Ackerrand nach den oft zarten Pflanzen. Viele von ihnen sind, wie das „Hirtentäschel“, Heilpflanzen. Andere zeigen, wie die Gewitterblume, das Wetter an, denn ihre Blüte geht dann zu. Der „Persische Ehrenpreis“, der einen Hinweis auf den Stickstoffgehalt des Bodens gibt, hat sich inzwischen gut etabliert. Andere Arten sind in der Gourmetküche begehrt. Pohl pflückte den weißen Gänsefuß und wusste, dass seine Blätter in den Nachkriegsjahren wie Spinat gegessen wurden. Die „wilde Möhre“ als Urpflanze unserer heutigen Möhre findet sich ebenfalls in den extensiv bewirtschafteten Flächen. Manche Pflanzen verweisen, wie das auf Kalkäckern noch zu findende „Adonisröschen“, in das Reich der Mythologie. Pohl wusste auch „alte Geschichten“, wie die vom „faulen Hans“, der sich immer ins Getreide legt. Aufgrund der Pandemie mussten bereits mehrere Veranstaltungen des BNAN abgesagt werden. Vorstandsvorsitzender Manfred Ludwig konnte nun eine begrenzte Anzahl von zwölf Teilnehmern begrüßen. Angemeldet hatten sich auch Mitarbeiter des Landratsamts Sigmaringen, denn Sigrid Pohl ist Beauftragte des Regierungspräsidiums für die seltene Ackerbegleitflora im Landkreis.

Der Landkreis Sigmaringen beteiligt sich mit fünf weiteren Landkreisen am Ackerwildkraut-Schutzprojekt. Die Äcker liegen in Oberschmeien, Neufra, Veringendorf und seit neuestem auch in Hettingen. Jürgen Zimmerer ist Ansprechpartner im Landratsamt für Landespflege, Naturschutz und Biotope. Für ihn und seine Kollegen war die Begehung auch deshalb gewinnbringend, weil besonders viele der größtenteils ausgestorbenen Arten in Veringendorf zu finden sind.