Wanderer erforschen Heimatgeschichte

Draußen unterwegs, die Natur genießen und neben Glückshormonen zusätzlich Geschichtswissen tanken, diese Möglichkeit erschließt sich dem Wanderer auf dem neu gestalteten „Historienweg“ bei Veringenstadt. Ursprünglich als „Heimatgeschichtlicher Rundweg“ auf Initiative von Professor Dr. Erwin Zillenbiller bereits im Jahr 1977 realisiert, erfuhr der „Historienweg“ nach 40 Jahren eine Schönheitskur und wurde in den letzten Jahren umfassend neu gestaltet.

Auch für Ortsunkundige ist der Rundweg dank einer guten Ausschilderung schnell zu finden. Von Veringenstadt kommend, hält sich der Autofahrer in Richtung Inneringen und biegt rechts ab, von Inneringen kommend geht’s links ab in Richtung Buchhöfe. Die schmale Straße führt direkt hoch zum Wanderparkplatz und bietet mit Infotafeln und Rasthütte sowie mehreren Sitzmöglichkeiten einen entspannten Beginn beziehungsweise Abschluss.

Auf dem insgesamt 2,3 Kilometer langen und leicht begehbaren Rundweg erwarten den Wanderer unter anderem fünf Stationen, die Informationen zu der einstigen Erd-, Wirtschafts- und Siedlungsgeschichte geben. Lesesteinwall, Schwammriff, Hutewald, Erzgruben und die Siedlungsstelle, umgeben von schattigen Bäumen und herrlich blühenden Wiesen, sind natürliche Zeitzeugen. Die Schautafeln an den einzelnen Stationen enthalten viele Erläuterungen und ergänzen somit anschaulich den Blick in die Vergangenheit. Akribisch, verständlich und in Symbiose mit der Natur sind alte Relikte und neue Gestaltungselemente miteinander verwoben.

So kann sich der Wanderer zum Beispiel an den Erzgruben eine alte „Erzbenne“, einen damaligen Transportwagen für Bohnerz, oder auch alte Grubeneingänge, die sogenannten „Pinge“, ansehen. Abgebaut und verhüttet wurde das Bohnerz wegen seines hohen Eisenanteils, der teilweise mit bis zu 40 Prozent beziffert wird. Zur damaligen Zeit wurde mit dem Roheisen fast der komplette regionale Bedarf gedeckt. Mit etwas Glück findet der Hobby-Archäologe auch heute noch Bohnerz im Aushub. Apropos Archäologie, diesbezüglich bietet der Weg mit seinen vielen Steinarten, die skurrile Ausformungen aufweisen und teilweise stark verwittert sind, zusätzlich reizvolle Objekte. Reizvoll ist auch der Fernblick über die Ebinger Alb und die Balinger Berge, der sich dem Betrachter bei klarer Sicht auf der Aussichtsplattform des Schwammriffs bietet.

Etwas weiter des Weges steht man inmitten eines alten Hutewaldes oder auch Waldweide genannt. Jungvieh und Schweine wurden hier zur Futtersuche durch die Wälder getrieben. Bizarre Baumformen sind Zeichen vom ständigen Verbiss der Weidetiere. So ist auf einer Schautafel ein alter Spruch zu lesen: „Die besten Schinken wachsen an den Eichen“, der sich damit auf den nahrhaften Herbstaustrieb der Schweine zur Buchen- und Eichenmast auf den Waldweiden bezieht.

Auf der letzten der fünf Stationen kann der Wanderer nochmals eintauchen in längst vergangene Zeiten. Die sogenannte Siedlungsstelle mit den historischen Fundamentresten eines größeren Hauses sowie eines Vorratskellers lässt erahnen, dass hier vor langer Zeit Menschen gelebt haben.

Auch wenn der „Historienweg“ wahrscheinlich mehr den Geist als den Körper beansprucht, ist ein Vesper zum Abschluss am gemütlichen Rastplatz sicher sehr willkommen. Sitzgelegenheiten, Hütte und Feuerstelle sind die perfekte Ergänzung und laden ein, nach einer sehr interessanten Zeitreise langsam wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Und wer die Zivilisation etwas meiden und fernab übervölkerter Wege und Rastplätze wandern will, findet sicher auf dem „Historienweg“ auch diesen Anspruch erfüllt. Denn noch ist der Weg ein Insidertipp, noch.