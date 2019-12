Vorweihnachtszeit mit Nikolaus und Tombola

Im gemütlichen Rahmen bei Glühwein, Gulaschsuppe am Lagerfeuer und einem musikalischen Rahmenprogramm haben die Veringer ihren dritten Adventszauber gefeiert. Der Fußballverein Veringenstadt verwöhnte die Gäste kulinarisch und eine handvoll örtlicher Aussteller hatten für Geschenkesuchende noch viele nette Ideen im Angebot.

Mit Anbruch der Dunkelheit wurde der Engelhof im weihnachtlich beleuchteten Veringenstadt zum Treffpunkt für ein geselliges Beisammensein. Das kleine Weihnachtsdorf hieß die Gäste mit seinem geschmückten Eingangsbogen willkommen, der Duft von gewürztem Glühwein und die überdimensionale Schupfnudelpfanne verstärkten das Bild. Kinder der Kita Deutstetten eröffneten mit ihren Erziehern und einigen Weihnachtsliedern das Rahmenprogramm, gefolgt vom Schülerchor der Grundschule.

Der Engelhof war von Beginn an gefüllt, und die regionalen Aussteller hatten erneut ein buntes Sortiment zum Stöbern dabei. Auch die Mitglieder des Schulfördervereins und die Eltern der Kindertagesstätte Deutstetten hatten jede Menge gebastelt, gebacken, gesägt und geschnitzt. Das Marktangebot reichte vom Likör über die Marmelade und handgestrickte Socken bis hin zu vielen weihnachtlichen Holzartikeln, ebenfalls alle selbst hergestellt.

Seniorin Leni Mayer mit ihren 92 Jahren ließ es sich nicht nehmen, über den Markt zu schlendern. Schließlich sei sie von Beginn an beim Adventszauber dabei. Das gemütliche, heimelige Flair im Engelhof gefalle ihr besonders gut. „Und die Waffeln beim Förderverein sind einfach lecker“, so die Dame.

Um 18 Uhr tauchte dann auch der Nikolaus auf und bescherte die Kinder. Die Stadtkapelle zauberte mit weihnachtlichen Klängen besinnliche Stimmung und der Gospelchor „Living Voices“ um Chorleiter Anton Roggenstein lud zum Mitsummen ein. Am späten Abend gab es die Auslosung der großen Tombola. Als Hauptpreis durfte sich der Gewinner über den Eintritt zu einem Fußballspiel in der Allianz Arena freuen, aber auch VIP Karten in die Bizerba Arena in Balingen sowie Einkaufs- und Massagegutscheine waren im Angebot.

Der Fußballverein spendet von jedem verkauften Los 50 Cent für den kleinen Jakob Mayer. Der zweijährige Junge ist an einer seltenen Muskelerkrankung SMA erkrankt und mithilfe der Spende kann die Anschaffung einer speziellen Trainingsplatte mit finanziell unterstützt werden.