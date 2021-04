Vorsitzender des Fitnessvereins kämpft um Öffnung von Reha-Sport für Krebskranke

Der erneute Lockdown, der den Veringenstädter Fitnessverein wiederum zwingt, seine Trainingsflächen komplett zu schließen, stößt bei den Mitgliedern und beim Vorstand auf völliges Unverständnis. Der zweite Vorsitzende Andreas Miller ist besonders besorgt um seine Mitglieder, die Reha-Sport beim Verein betreiben. Sport sei für die Betroffenen ein wichtiger Baustein, um beispielsweise nach einer Krebserkrankung wieder ins Leben zurück zu finden.

„Während die Physiotherapeuten überrannt werden und rund um die Uhr arbeiten könnten, dürfen wir unser Studio nicht öffnen“, erzählt Andreas Miller. Ein fast flehendes Schreiben einer an Brustkrebs erkrankten Frau an den Verein geht ihm dabei besonders nahe. Die Patientin, die dem Training beim Verein zunächst äußerst kritisch gegenüber stand, überwand ihre Bedenken und nahm nach ihrer Chemotherapie ein auf sie abgestimmtes Gesundheitstraining auf. „Ich bin vollständig geimpft und regelmäßig negativ getestet, das Training gibt mir Kraft und Mut und hilft mir sehr bei meinem Weg ins normale Leben zurück“, steht im Brief der Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Für Andreas Miller ist es absolut unverständlich, dass Menschen mit einer überwundenen lebensbedrohlichen Erkrankung nicht mehr an die erarbeiteten Fortschritte anknüpfen dürfen, die sie sich in der Reha mühsam aneignen mussten.

Doch nicht nur um die Patienten unter den Vereinsmitgliedern macht sich Andreas Miller Sorgen, es sind alle Mitglieder, 550 an der Zahl, die nicht trainieren dürfen. Insbesondere die älteren Mitglieder sieht er gefährdet, physisch, aber auch auch psychisch. Die Folgen aus dem mangelnden Training für das Gesundheitssystem bereitet Miller Kopfzerbrechen. Der Verein hat auf die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes immer prompt reagiert. Viel Geld wurde in ein ausgeklügeltes Hygienekonzept investiert mit kontaktlosen Hygienespendern, Abstandsmarkierungen und ständigen Desinfektionen der Geräte. Die Lüftungsanlage im neu angebauten Trakt kann 300 Kubik Luft pro Stunde filtern, so dass die Gefahr von Aerosolen minimiert ist.

Nach der ersten Lockerung wurde sofort ein Online-Buchungssystem über die Vereinshomepage erstellt, das von den Mitgliedern gut angenommen wurde. So waren nie mehr als zwei Personen zur selben Zeit im Studio, Begegnung aufgrund verschiedener Trainingsräume und Einbahn-System ausgeschlossen. Er kämpfe gegen Windmühlen, auf all seine Schreiben und Bitten, die bis zum Sozialministerium gehen, erhalte er höchstens vertröstende Worte. „Mein größter Wunsch wäre, wenigstens den kranken und priorisierten Menschen wieder den Einstieg in den Trainingsbetrieb zu ermöglichen“, so Andreas Miller.

Auf Nachfrage beim Landratsamt, mit dem Andreas Miller in engem Kontakt steht, erklärt Pressesprecher Tobias Kolbeck, dass die Regularien für Fitnesssport konkret in der Corona-Verordnung (Paragraph 20 Absatz 5) festgelegt seien . Aktuell möglich ist Training nur, wenn dies medizinisch notwendig ist und vom Arzt bescheinigt wird. „Wir als Landkreis konnten Herrn Miller die Corona Verordnung nur erklären. Einfluss darauf nehmen können wir nicht“, so Tobias Kolbeck auf Nachfrage. Dies ist Andreas Miller bewusst, jedoch sind die Hürden, bis sich ein Fitnessstudio „Reha-Studio“ nennen darf, enorm hoch und mit hohen Kosten verbunden. Beispielsweise müsste hauptamtliche Trainer und Betreuer angestellt werden. Ein Verein mit mehreren tausend Mitgliedern könne das bewältigen, erklärt Andreas Miller. Er würde sich wünschen, dass die künftige Landesregierung die gesundheitlichen Folgen der Bürger in der Pandemie im Blick hat. „Mit unserer engangierten Landrätin Stefanie Bürkle haben wir ja aktuell eine sehr kompetente und bürgernahe Frau vor Ort in Stuttgart“, sagt Andreas Miller hoffnungsfroh. Im Moment könne aber nur abgewartet werden.