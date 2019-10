Von Schlangenbeschwörern und einem Delfin

Leseprojekte als wesentlicher Grundstein der pädagogischen Erziehung sind in der Grundschule Veringenstadt ein wichtiger Bestandteil. So kamen die 70 Grundschüler und die Vorschüler der Alb-Lauchert-Grundschule in den Genuss einer Autorenlesung mit „Tino“, einem bekannten Kinder- und Jugendbuchautor. Auf Initiative von Schulleiterin Nicole Gaiser und dank finanzieller Unterstützung durch den Schulförderverein sowie durch die Sparkassenstiftung besuchte der Autor „Tino“ die Grundschule in Veringenstadt. In zwei Gruppen unterteilt, hielt der Autor jeweils eine Lesung bei Klasse eins und zwei, für die er das Buch „Mein Freund, der Delfin“ ausgesucht hatte. Bei der dritten und vierten Klasse wurde die Geschichte „Der Elefant im Klassenzimmer“ gelesen.

Der Sozialpädagoge, der seit 1990 freiberuflicher Autor ist, erzählte den Kindern, dass er von seinen zahlreichen Indien-Reisen inspiriert wurde, die Bücher zu schreiben. So entstehen sehr lebendige Geschichten, die immer an persönliche Begegnungen und Ereignisse geknüpft sind. Besonders spannend fanden die Kinder die Begegnung mit einem Schlangenbeschwörer und wie die hochgiftige Kobra gemolken wird, um sie für eine gewisse Zeit ungiftig zu machen. In seinem Koffer hatte er viele Gegenstände, Kleidungsstücke und Besonderheiten aus Indien, die er den Kindern zeigte. Da der Autor auch gleichzeitig Illustrator ist, durfte sich jeder Schüler ein Tier wünschen, welches „Tino“ dann flink auf eine Karte zeichnete. Mit einem fröhlichen „Namaste“, einem indischen Gruß, endete der Vormittag.