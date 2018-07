Vom Typenschild bis zum Siegespokal stellt Dettling alles her

Schilder und Beschriftungen begleiten uns durch das ganze Leben. Seien es Straßen- oder sonstige Hinweisschilder, seien es Kennzeichen an Maschinen und Gebrauchsgegenständen – ohne sie wären wir oft orientierungslos. Und unser Eigentum an vielen Dingen dokumentieren wir gern mit unserem Namen oder unserem Firmenlogo.

Alle diese Bedürfnisse deckt zum Beispiel das Team der jungen Firma „Dettling CNC-Gravuren und Drucktechnik“ in Veringenstadt mit ihren Dienstleistungen und Produkten ab. Der Inhaber Max Dettling ist Maschinenbaumechaniker-Meister; er hat sich 1993 selbstständig gemacht und auf dem Deutstetter Berg mit seiner Firma niedergelassen. Zuvor war er in der gleichen Branche als Betriebsleiter und Ausbilder tätig. Er kennt und beherrscht die einschlägige Gravier- und Drucktechnik von Grund auf. Max Dettling stammt aus dem Neckartal bei Horb, ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er lebt gerne in Veringenstadt, da er „Land, Luft und Leute“ hier gut findet.

Die Werkstatt des kleinen Unternehmens umfasst mehrere Räume und ist voll mit Rohmaterialien, Fertigprodukten, Bearbeitungsmaschinen und Werkzeugen. Glanzstück des Maschinenparks die große CNC-Maschine. Mit ihr können mittels Computersteuerung in Werkstücke aller Größen beliebige Inschriften eingraviert werden. Möglich ist sowohl Einzel- wie Serienfertigung. Trägermaterialien sind vor allem Aluminium, verschiedene Kunststoffe wie Polycarbonat, PVC, Plexiglas und Polystyrol, außerdem Hartschaumplatten, seltener Hartholz.

Schilder aller Art

Aus Messing werden zum Beispiel als Einzelstücke Fleischbeschauerstempel hergestellt. Weitere Spezialitäten sind etwa gravierte Zinnkrüge, Bestecke, Musikinstrumente sowie allerlei Sport- und Ehrenpreise. Hauptprodukte sind aber Schilder aller Art für den Innen- und Außenbereich, bis zu großen Frontplatten. Der Service geht bis zur Montage der Schilder vor Ort. Alles ist hochpräzise gearbeitet mit einer Genauigkeit von Zehntelmillimetern.

Auch im Siebdruckverfahren kann die Firma Beschriftungen erzeugen. Dieser Druck ist abriebsicher, lösungsmittel- und witterungsbeständig. Folienschriften zum Aufkleben runden das Angebot ab. Zu den Dienstleistungen gehört zudem die Reproerstellung aus Vorlagen als Zeichnung oder Datei. Dettling bietet die professionelle Umsetzung von der Idee bis zum Endprodukt.

Nach einer Flaute im Jahr 2009 sei er jetzt gut ausgelastet, erklärt Max Dettling auf Anfrage und bestätigt, dass der Aufschwung auch bei ihm angekommen ist. An eine Ausweitung der Firma denkt er jedoch zur Zeit nicht. (rol)