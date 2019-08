Im Frühjahr haben die Arbeiten zum Neubau der Veringer Hütte bei den Erzgruben begonnen. Woche für Woche konnte der Fortschritt beobachtet werden. Inzwischen fehlen nur noch wenige Details bis die Blockhütte am Historienweg fertig ist – und beim deutschlandweiten Tag des Geotops am 15. September wieder in Betrieb genommen werden kann.

Ein paar letzte Handgriffe

„Heute betonieren wir zum letzten Mal“, sagt Bauleiter Manfred Saible und blickt erfreut auf Baustelle und Helferschar, die einmal mehr den Feierabend zugunsten der Fertigstellung der Veringer Hütte opfert. Viel gab es zu tun, seit man im Frühjahr mit dem neuen Fundament für die Hütte begonnen hatte. Den Anfang nahm aber alles schon einige Zeit zuvor. Der Historienweg, mit Ausgangspunkt an der Veringer Hütte, wurde vor zwei Jahren fertiggestellt und ist mit seinen informativen und attraktiven Stationen zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Damals hatte Manfred Saible schon das nächste Ziel im Visier: den Neubau der Hütte. Die war derart herunter gekommen, dass eine Sanierung nicht mehr in Frage kam. Saible fuhr im ganzen Landkreis herum, um sich verschiedene Schutzhütten anzuschauen, Ideen zu bekommen und Erfahrungen zu sammeln. Vor zwei Jahren präsentierte er dann dem Gemeinderat Veringenstadt den ersten Planentwurf für eine Hütte. Der Rat gab grünes Licht, der Naturpark obere Donau in Folge einen Zuschuss in Höhe von 65 000 Euro. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten auf 120 000 Euro. Doch durch viel Eigenleistung konnte der städtische Kostenanteil nochmal reduziert werden.

Ein Schmuckstück aus Weißtanne

Die neue Hütte ist dank des edlen Holzes der Weißtanne zu einem imposanten Schmuckstück geworden. Mit einer Grundfläche von etwa 100 Quadratmetern bietet das Bauwerk eine überdachte Fläche mit Sitzgelegenheiten für etwa 100 Personen. Die gepflasterte Fläche vor und in der Hütte misst rund 170 Quadratmeter. Das einzige Gewerk am Neubau, das von einer Fachfirma ausgeführt wurde, war das Anfertigen und Aufstellen der Blockhütte. Der Veringer Zimmereibetrieb Rukwid hat schnelle und saubere Arbeit geleistet, nachdem das Fundament für die Hütte von den Ehrenamtlichen gelegt worden war. Zwei Grillstellen wurden auf den Pflastersteinen angebracht, eine davon ist abschließbar. Um Lagerfeuer zu machen, bietet sich eine außerhalb gelegene Feuerstelle an. Das war Manfred Saible wichtig, denn an der Grillstelle soll nur gegrillt und kein großes Feuer entfacht werden. Feiern sollen bei der Stadt angemeldet werden, der Schlüssel für den Grill kann dann ausgeliehen werden. Wer ein Aggregat mitbringt, kann sogar Beleuchtung und eine Steckdose in der Hütte nutzen.

Nach zahlreichen Arbeitseinsätzen vieler Veringer Vereine ist nun das Ende des Anpackens absehbar, freut sich Bauleiter Manfred Saible: „Der Geotag kann aus unserer Sicht kommen. Einzig der Rasen, den wir jetzt ansäen, ist vielleicht noch nicht hochgewachsen.“