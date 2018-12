Verluste bei den Immobilien zwingt die Kirche zum Handeln

Die 27 Gebäude in der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen bescheren der katholischen Kirche ein jährliches Defizit von mehr als einer halben Million Euro. Denn die meisten Kirchen befinden sich zwar in einem relativ guten Zustand, doch die Zahl der Immobilien ist insgesamt zu hoch. Deshalb kommen einige von ihnen jetzt auf den Prüfstand. Im Raum steht unter anderem ein Verkauf des leer stehenden Pfarrhauses in Hettingen.

Wie es um die Gebäude in der Seelsorgeeinheit bestellt ist, zeigt ein neues Konzept, das die Seelsorgeeinheit im Auftrag der Erzdiözese Freiburg erstellt hat. Pfarrer Hubert Freier, Architekt Lukas Hahn und Wolfgang Matheis vom erzbischöflichen Bauamt in Konstanz stellten dieses Konzept am Dienstagabend im Pfarrsaal in Veringendorf vor. Zu ihren Zuhörern zählten die Pfarrgemeinderäte aller Ortschaften und weitere Interessierte.

Die 27 Immobilien verteilen sich auf die politischen Gemeinden Veringenstadt, Hettingen, Winterlingen und Straßberg sowie zehn Teilorte. Mit dem Konzept sollte ermittelt werden, was es kostet, die Gebäude zu erhalten und welche Maßnahmen dafür nötig sind. Gefordert wurden außerdem eine Prioritätenliste und ein Zeitplan. „Es war schwierig, für die nächsten 30 Jahre eine Kostenschätzung abzugeben“, sagte Lukas Hahn. Vermutlich aber belaufe sich die Summe auf insgesamt rund zwölf Millionen Euro.

Zu Veringenstadt gehören die Pfarrkirche und die Kirche Maria Deutstetten sowie die Filialkirche in Hermentingen, eine Kapelle, ein von Pfarrer Hubert Freier bewohntes Pfarrhaus, ein Gemeindehaus und das Edith-Stein-Haus. In Veringendorf stehen eine Pfarrkirche und ein vermietetes Pfarrhaus. In Hettingen gibt es eine Pfarrkirche, zwei Kapellen, ein unbewohntes Pfarrhaus und ein Jugendheim. In Inneringen besitzt die Seelsorgeeinheit eine Pfarrkirche, eine Kapelle und ein Gemeindehaus. In Benzingen stehen eine Pfarrkirche, eine Kapelle und ein teilweise genutztes Pfarrhaus. In Harthausen auf der Scher gibt es eine Pfarrkirche, ein Pfarrhaus und den Kindergarten, in Straßberg eine Pfarrkirche, ein bewohntes Pfarr- und Gemeindehaus sowie eine Filialkirche in Kaiseringen. In Winterlingen gibt es die Pfarrkirche mit integriertem Gemeinderaum.

Häuser werden zu wenig genutzt

In schlechtem Zustand befinden sich die Marienkapelle und die Pfarrkirche in Hettingen, die Kapelle St. Peter in Veringenstadt, die Kirche in Veringendorf und das Pfarrhaus in Benzingen. Verbesserungsmöglichkeiten sieht Lukas Hahn zum Beispiel im Haus der Begegnung in Inneringen. Dort könnten weitere Räume vermietet werden, sagte er. Auch das Edith-Stein-Haus in Veringenstadt werde zu wenig genutzt. Das Pfarrhaus in Veringendorf habe zu viel Gemeindehausfläche pro Katholik.

Der Architekt nannte weitere Überlegungen und unterbreitete Vorschläge, wie die Kirchengemeinde vorgehen könnte: Da sich das Pfarrhaus in Hettingen nicht als Wohnhaus eignet, sollte die Kirche über einen Verkauf nachdenken. Darüber hinaus schlug Lukas Hahn eine Zentralisierung der Archive und Büchereien vor.

Die jährlichen Kosten aller Bauwerke mit Baurückstellungen und Betriebskosten bezifferten die Verantwortlichen auf gut eine Million Euro. Die Einnahmen über die Gebäudepunkte der gesamten Kirchen samt Mieteinnahmen werden mit rund 535 000 Euro gegengerechnet. Damit steht Jahr für Jahr ein Minus von rund 573 000 Euro unterm Strich.

Kritik gab es vom Auditorium für die Berechnung der sogenannten Gebäudepunkte. Pro Katholik werden dabei 0,3 Quadratmeter festgesetzt. Diesen Wert erreichen Hettingen und Winterlingen, die anderen liegen allesamt darüber. Die Kritik der Zuhörer: Die Anzahl der Katholiken mit rückläufiger Tendenz als Faktor zu nehmen, sei der falsche Ansatz. Hubert Freier betonte, dass er dennoch dankbar für die Zahlen sei. „Wir brauchen etwas, womit wir arbeiten können“, sagte der Pfarrer.