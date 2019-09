Veringer Vereine stemmen Ferienprogramm für 50 Kinder

Während sich die heimischen Vereine andernorts mehr und mehr aus dem Sommerferienprogramm zurückziehen, können sich Eltern aus Veringenstadt, Veringendorf und Hermentingen weiter auf das Angebot vor Ort verlassen: Am Freitag ging eine Woche zu Ende, in der viele Vereine Hand in Hand die Kinderbetreuung übernahmen – von 9 Uhr am Morgen bis 16 Uhr am Nachmittag. „Das hilft wirklich sehr, wenn die Kinder den ganzen Tag versorgt sind“, sagt beispielsweise Daniela Steinhart, berufstätige Mutter von drei Kindern.

Jüngstes Beispiel für den Rückgang von Sommerferienspaß-Aktionen ist Gammertingen: Dort hat sich die Anzahl der Angebote im Vergleich zum Vorjahr von 45 auf 24 reduziert. Einen Grund dafür sehen die Verantwortlichen darin, dass die Vereine an der Kapazitätsgrenze angelangt sind. „Es fällt ihnen offenbar schwer, Helfer für Aktionen in den Ferien abzustellen“, sagte Gammertingens kommissarischer Jugendbeauftragter Frank Steng der „Schwäbischen Zeitung“ im Juli.

Bezüglich des erfolgreichen Ferienprogramms in Veringenstadt verweisen Leiterin Katharina Uttenweiler und Veringendorfs Ortsvorsteher Michael Witte auf das Motto der Kindergärten und der Grundschule beim diesjährigen Stadtfest: „Miteinander ist das Zauberwort.“ Das sei auch auf die Zusammenarbeit der Vereine übertragbar, sagen sie.

Die Plätze sind schnell vergeben

Eine Woche lang konnten die Kinder etwas lernen, neue Freundschaften knüpfen und sich austoben. 50 Plätze waren zu vergeben gewesen. „An den ersten beiden Tagen waren sie restlos ausgebucht“, sagt Katharina Uttenweiler, die sich gemeinsam mit fünf ehrenamtlichen Helfern eine Woche lang um die Mädchen und Jungen kümmerte. Darüber hinaus stellte jeder Verein weitere Helfer, um die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zu betreuen. Den Rest übernahmen die Kinder selbst: „Alle helfen sich untereinander“, sagt Uttenweiler. „Die Großen passen auf die Kleinen auf und andersherum lernen die Kleinen viel von den Großen.“

Den Anfang machte in diesem Jahr die Stadtkapelle Veringenstadt unter dem Motto „Auf den Spuren der Musik“. Am Nachmittag übernahmen der Fußballverein und der Tennisclub Veringenstadt mit Ballspielen und einer Wasserrutsche. „Die Wasserrutsche ist nicht mehr wegzudenken“, sagt der Fußballvereinsvorsitzende Georg Hein. Am Dienstag baute „Natur und Umwelt Veringen“ mit den Kindern ein Insektenhotel und am Nachmittag besuchte die Narrenzunft mit ihnen eine Straußenfarm.

Mit dem TSV Veringenstadt und dem Schwäbischen Albverein wurden die Mädchen und Jungen am Mittwoch kreativ: Sie bemalten T-Shirts und es gab einen Workshop zum Drachenbasteln. Die Ortsgruppe Veringenstadt-Hettingen im Deutschen Roten Kreuz hatte das Motto „Sportliches Allerlei rund um die erste Hilfe“ gewählt. Die Kinder wechselten Verbände, bekamen den Erste-Hilfe-Koffer erklärt und übten das Wählen der Notrufnummer 112. Die Feuerwehr stellte ihr Fahrzeug vor und die Kinder konnten mitfahren. „Wasser marsch!“: Badesachen wurden ausgepackt und die Kinder hüpften durch den Wasserregen.

Kinder entdecken ihre Talente

Die Abenteuerwanderung am Freitagmorgen übernahmen die Kräuterhexen Veringenstadt. Die Kinder können also auch die verschiedenen Vereine kennenlernen und Talente in sich entdecken. Sandra Bregenzer vom TV Veringendorf bemalte mit den jungen Teilnehmern Baumscheiben, von denen Bregenzers Mann im Vorfeld 150 Stück abgesägt hatte.

Der letzte Tag des Ferienprogramms endete mit einer Urkundenübergabe und einem gemeinsamen Grillen mit dem Trägerverein des Mehrgenerationenhauses Veringenstadt auf dem Sportplatz in Veringendorf. Michael Witte bedankte sich bei jedem einzelnen Kind. Er hoffe, im nächsten Jahr wieder alle begrüßen zu können. Einige der Mädchen und Jungen waren dieses Mal allerdings zum letzten Mal dabei, weil sie im nächsten Jahr zu alt sein werden.

Katharina Uttenweiler betont, dass das Ferienprogramm für die Kinder unterhaltsam sein soll. Gleichzeitig würden berufstätige Eltern entlastet. „Der Bedarf ist vorhanden“, sagt Uttenweiler. „Und die Vereinsvertreter und die Kinder haben eine Woche lang Spaß.“