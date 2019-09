Veringer Hütte gleicht einem Prachtbau

Einen hochinteressanten Einblick in die geologische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Region haben die Besucher der neuen „Veringer Hütte“ am Sonntag erhalten. Der Unesco Global Geopark Schwäbische Alb und die Stadt Veringenstadt feierten am Historienweg den deutschlandweiten Tag des Geotops. Markus Möller, Vorsitzender des Geoparks und Erster Landesbeamter des Alb-Donau-Kreises, sowie Siegfried Roth, Geschäftsführer des Geoparks, überreichten Bürgermeister Armin Christ und Bernhard Obert, Dezernent für Bau und Umwelt des Landratsamts Sigmaringen, die Plaketten, die die Station „Erzgruben“ am Historienweg als Geopoint auszeichnen.

Wie die Fachleute erklärten, kennzeichnen Geopoints Geotope oder Objekte, an denen Erdgeschichte erlebbar wird. Mittelfristig sei geplant, 100 Geopoints auf der Schwäbischen Alb auszuweisen. „Geopoints navigieren nationale und internationale Besucher zu den geologischen Hotspots der Schwäbischen Alb“, sagte Siegfried Roth.

Neu konzipierter Historienweg

Jahrhundertelang wurde im Laucherttal Bohnerz zur Eisengewinnung abgebaut, wovon bis heute die Erzgruben erzählen. Am 1977 erbauten und 2017 neu konzipierten Historienweg in Veringenstadt könne die Erd- und Kulturgeschichte der Schwäbischen Alb detailreich erlebt werden, sagte Markus Möller. „Insofern ist es etwas Besonderes, dass wir den Tag des Geotops in Veringenstadt ausrichten dürfen.“ Auch Armin Christ freute sich, „dass die Geschichte des Erzabbaus in der Region auf diese Weise gewürdigt wird“.

Der Historienweg ist ein Lehrpfad und hat fünf Stationen wie die Erzgruben, an denen heute noch nach Bohnerz gegraben werden kann. An anderer Stelle erzählt ein Schwammriff vom Jurameer, das vor Urzeiten die ganze Schwäbische Alb bedeckte. Auch ein für die Alb typischer Lesesteinwall, heute ein Trockenbiotop für wärmeliebende Kleintiere, berichtet vom mühseligen Ackerbau auf der steinreichen Alb.

Anlässlich des Tags des Geotops wurde die neue „Veringer Hütte“ des Albvereins eingeweiht und von Gemeindereferentin Elke Gehrling gesegnet – ein massiver hölzerner Prachtbau, der die Bezeichnung „Hütte“ wahrlich nicht verdient. Armin Christ dankte den Aktiven des 125 Jahre alten örtlichen Albvereins, darunter der Vorsitzender Ernst Hein und sein Stellvertreter Manfred Saible sowie Andreas Stauß, zuständig für die Baufinanzierung der Hütte, für ihre engagierte Arbeit.

Am Nachmittag boten die Fachleute des Geoparks Führungen über den Historienweg an, was von den Besuchern gerne angenommen wurde. Auch für die Kinder gab es interessante Mitmachangebote wie beispielsweise eine Bohnerzsuche mit Prämierung. Am Infostand des Unesco Global Parks Schwäbische Alb konnten sich Interessierte nicht nur über die Vielfalt geologischer Besonderheiten der Alb informieren: Auch die Siedlungsgeschichte, die mit der Kultur- und Wirtschaftsentwicklung Hand in Hang ging, bot spannende Einblicke.