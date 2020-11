Veringenstädter Wald erzielt 70000 Euro Gewinn

Die Stadt Veringenstadt rechnet bei ihrem Wald für das laufende Jahr mit einem Gewinn von rund 70 000 Euro. Wie Revierförster Peter Zimmermann, Rainer Czanek und Forstbezirksleiter Stefan Kopp in der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche mitteilten, rechnen sie für das kommende Jahr ebenfalls mit einem Gewinn – dann in Höhe von etwa 23 000 Euro. Der Brennholzpreis bleibt unverändert bei 62 Euro pro Festmeter.

Dass die fetten Ertragsjahre im sechsstelligen Bereich beim Wald definitiv vorbei sind – darin waren sich die Fachleute bei der Vorstellung der Waldsituation sicher. Stefan Kopp ging zunächst auf die landesweite Waldzustandslage ein, die auch den Veringenstädter Wald nicht ausschließt. „Alle Baumarten leiden massiv unter der Trockenheit, wobei wir in unserer Region noch das Glück hatten, dass es im August einigermaßen geregnet hat“, sagte der Forstbezirksleiter und veranschaulichte diese Aussage anhand von Statistiken, Daten und Zahlen.

Durch die Aufarbeitungshilfe des Landes, das geschädigte Waldbesitzer finanziell unterstützt, könne Veringenstadt mit einer Zuwendung in Höhe von 15 000 Euro rechnen, sagte Kopp. Die Förderung von Naturschutzmaßnahmen bringe weitere 5000 Euro. Hinzu komme ein aktuell aufgelegtes Förderprogramm seitens des Bundes, die De-Minimis-Beihilfe. Dort könnten 100 Euro pro Hektar beantragt werden. Wie hoch die Förderung dann tatsächlich ausfalle, sei aber noch offen, so Kopp.

Die Lage für den Veringenstädter Wald mit einer Holzbodenfläche von mehr als 1000 Hektar wurde von Peter Zimmermann vorgestellt: Das vergangene Jahr wurde mit einem Einschlag von 6171 Festmetern abgeschlossen, wovon 30 Prozent zufällige Nutzung waren. Im Vollzug wurden durchschnittlich 49 Euro pro Festmeter erzielt. In den beiden Vorjahren seien es noch 69 Euro gewesen, sagte Zimmermann. Das positive Ergebnis für 2019 betrage 40 300 Euro. In den verbleibenden Wochen des laufenden Jahres werde der Haupteinschlag umgesetzt, bevor die Stürme kommen.

Zimmermann berichtete, dass der Einschlag mit 6200 Festmetern den Hiebsatz der Forsteinrichtung um 20 Prozent unterschreiten werde. Allein 2000 Festmeter mussten im laufenden Jahr eingeschlagen werden, weil die Bäume sonst vertrocknet wären. Beim Ergebnis rechnet der Experte mit einem Plus in Höhe von rund 70 000 Euro.

Für das Planjahr 2021 stimmte der Gemeinderat einstimmig dem Vorschlag der Fachleute zu. Der Einschlag soll wiederum auf 6400 Festmeter unter dem Soll-Hiebsatz der Forsteinrichtung (8644 Festmeter) bleiben, was ein Plus am Jahresende von rund 23 000 Euro bedeuten könnte. Bürgermeister Armin Christ zeigte sich zufrieden: Veringenstadt stehe mit seinem leichten Gewinn im Vergleich zu anderen Kommunen noch ganz gut da, sagte er.