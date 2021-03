Veringenstädter Albverein veranstaltet einen Stadtputz

Der Schwäbische Albverein Veringenstadt hat am Samstag zum Stadt- und Dorfputz aufgerufen.

Geputzt wurde in den Gemeinden Veringenstadt, Veringendorf und Hermentingen. Ein gemeinsames Treffen fand nicht statt. Jede Familie hatte die Möglichkeit, sich in einem von der Stadtverwaltung aufgehängten Stadt/Dorfplan einzutragen, wo sie auf Müllsuche gehen werden. Bereit gestellte Müllsäcke und Müllzangen konnten vor den Rathäusern mitgenommen werden. Fast 20 volle Säcke Müll und ein Kaffeevollautomat, holte der Bauhof am Samstagabend in den Gemeinden ab.